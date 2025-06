Otro papelón de San Lorenzo en el fútbol argentino: qué pasó contra Estudiantes

Otro papelón de San Lorenzo en el fútbol argentino.

San Lorenzo hizo otro papelón en el fútbol argentino, en este caso contra Estudiantes de La Plata en las divisiones inferiores del fútbol femenino. El club de Boedo atraviesa por una delicada situación financiera e institucional, después del escándalo con el presidente Marcelo Moretti, que generó que pidiera una licencia con el posterior reemplazo de Julio Lopardo en su cargo.

En esta oportunidad, desde la entidad azulgrana se olvidaron de pedir la ambulancia para los tres partidos contra el "Pincha" como local. Por lo tanto, la novena fecha se canceló y el "Ciclón" perdió los nueve puntos entre todos sus encuentros frente al "León" platense. Como era de esperarse, esta situación desembocó en la bronca de los hinchas del "Cuervo" en las redes sociales. De hecho, ello ocurrió pocas horas después de la movilización de algunos fanáticos a la sede de Avenida La Plata para protestar contra la dirigencia.

Insólito: San Lorenzo se olvidó de pedir la ambulancia y perdió los puntos en las inferiores del fútbol femenino

De acuerdo con la información del cronista partidario Leandro Alves, de ESPN, se trató simplemente de "una distracción" y no de un motivo económico, lo cual lo hace más grave todavía. En el marco de la novena fecha del Torneo Juvenil Femenino de la AFA, en la Ciudad Deportiva azulgrana, el local se enfrentaba con Estudiantes de La Plata en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19, pero estos partidos no pudieron realizarse. Sin embargo, hasta ahora no hubo un comunicado oficial al respecto por parte del club de Boedo.

Moretti adelantó que volverá a la presidencia de San Lorenzo tras ser citado por la Justicia

L paz institucional parece aún lejana. Moretti, presidente que se encuentra de licencia tras la viralización de un video en el que se lo observa recibiendo 25.000 dólares, adelantó que tiene pensado regresar al club para cumplir sus funciones "en los proximos días". Luego de haber sido citado a indagatoria por la causa que investiga supuestas coimas para fichar a un jugador de inferiores, el empresario aseguró que cuenta con el respaldo de Claudio "Chiqui" Tapia y que la Justicia le dará la razón.

En una entrevista con Mundo Azulgrana este martes, el mandamás manifestó que su retornará a la institución de Boedo, aunque los dirigentes se opongan a su decisión. "El proyecto soy yo. Existen vocales suplentes habilitados para asumir esos cargos", expresó quien fuera electo máximo dirigente del "Cuervo" en diciembre del 2023.

“Fui votado por la gente, y si no quieren trabajar conmigo, hay vocales suplentes”, remarcó Moretti, quien volvió a dejar en claro que no renunciará a su cargo, pese a que varios directivos del oficialismo no están de acuerdo con su regreso a las funciones, como el enojo de los hinchas del "Ciclón", que expresaron su sentimiento en varias oportunidades en el Nuevo Gasómetro.