Alivio en San Lorenzo: se definió quién reemplazará a Marcelo Moretti como presidente

Alivio en San Lorenzo: quién reemplazará a Marcelo Moretti como presidente

Después del escándalo con Marcelo Moretti, San Lorenzo tiene un nuevo presidente y todo se definió este jueves 8 de mayo tras la reunión de la Comisión Directiva. Si bien se especulaba con que Julio Lopardo ocuparía su lugar, todavía no estaba confirmado y esta tarde finalmente se oficializó. De esta manera, el vicepresidente ocupará el mencionado cargo en otra semana complicada para el elenco de Boedo.

Más allá de esta cuestión dirigencial, el equipo liderado por Miguel Ángel Russo se prepara para un nuevo compromiso correspondiente al Torneo Apertura. Es que por los octavos de final se verán las caras con Tigre por los octavos de final del certamen en el Nuevo Gasómetro y buscarán el pase a cuartos. Sin embargo, antes de dicho compromiso hubo fuertes noticias sobre cómo quedará el panorama en la cúpula del club.

Julio Lopardo, nuevo presidente de San Lorenzo tras el escándalo con Marcelo Moretti

Finalmente, Néstor Navarro no asumirá la presidencia como surgió en un principio y sí lo hará Lopardo. Este último, quien participó en la lista oficialista como séptimo vocal, tomará las riendas del club hasta que culmine el pedido de licencia de Moretti. Su vicepresidente sería Andrés Terzano, mientras que el resto de la nueva Comisión Directiva estaría integrada por Leandro Goroyesky (Tesorero), Carina Farías (Protesorera), Martín Cigna (Secretario), Uriel Barros (Prosecretario), Juan Mateo Sagardoy (Intendente) y Christian Evangelista (Subintendente). Este último integró la lista opositora que presidía Sergio Constantino, la cual perdió con la comandada por Marcelo Moretti en las elecciones.

Julio Lopardo asumirá la presidencia de San Lorenzo

Otra renuncia en San Lorenzo tras la polémica con Marcelo Moretti

San Lorenzo continúa en plena crisis después de lo sucedido con Marcelo Moretti y ahora sumó un nuevo problema. El "Ciclón" perdió otro eslabón en la Comisión Directiva y sin dudas la noticia significó otro golpazo para el club de Boedo que no atraviesa un buen momento a nivel dirigencial. En medio de las incógnitas sobre lo que sucederá en las próximas semanas, los inconvenientes continúan y una integrante de la cúpula presentó su renuncia.

"Con mucho dolor renuncié a mí cargo, función que asumí formando parte de un proyecto que no prosperó. Desde mí lugar no he podido contribuir a solucionar este presente. Doy un paso al costado deseando que se tomen decisiones pensando en el bien de nuestra institución", esbozó la ahora exintegrante de la CD del "Cuervo" a través de un mensaje a los medios. De esta manera, se suma al vicepresidente Néstor Navarro, quien también dejó su cargo en el "Ciclón" y no asumirá la presidencia.

El comunicado de San Lorenzo sobre el pago de los sueldos al plantel

Ante las versiones que circularon ayer acerca de los salarios abonados, San Lorenzo informa que con recursos genuinos provenientes de los derechos de televisación canceló parte de los sueldos de febrero en algunos casos y el 100 % en otros. En los próximos días, se abonará el saldo restante.

Mientras tanto, el plantel se entrenó esta mañana enfocado en el partido de este sábado ante Tigre, por los octavos de final del Apertura. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico trabajan con tranquilidad, sabiendo que los objetivos deportivos se vienen cumpliendo tal lo esperado. En este sentido, también el Club les reconoció un premio por haber alcanzado la clasificación entre los cuatro primeros lugares.

Los problemas por los que atraviesa la institución en las últimas semanas, ante los hechos de público conocimiento, dificultaron el cumplimiento de la planificación financiera dispuesta desde enero mediante el ajuste presupuestario establecido. Por esto último, es que se debe destacar la buena voluntad y predisposición tanto de los jugadores como del cuerpo técnico que comprenden la singular situación que transita el Club.

¿Cuándo juegan San Lorenzo vs. Tigre?

El partido se disputará el sábado 10 de mayo de 2025 a las 14 horas en el Estadio Pedro Bidegain. El encuentro, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura todavía no tiene árbitro designado y se podrá ver en vivo por ESPN Premium o TNT Sports.