Alarma en Los Pumas 7's: World Rugby hará desaparecer los Mundiales

World Rugby decidió sacar a los Mundiales del calendario del Seven y Los Pumas 7's se verán perjudicados.

Luego de la consagración en el Seven de Perth, Australia, Los Pumas 7's recibieron una insólita y mala noticia. World Rugby anunció en las últimas horas que el Mundial de la disciplina no se disputará más para "reducir costos y potenciar la importancia de los Juegos Olímpicos como principal cita" del formato de juego.

La federación internacional del deporte ovalado confirmó que la Copa del Mundo 2026, que se llevaría a cabo en Qatar y Tailandia, se canceló y no volverá a jugarse, lo que genera un golpe para el rugby en general y para Argentina en particular, teniendo en cuenta el gran presente del conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora.

Según información de la agencia EFE, fuentes de la World Rugby comunicaron que, a partir de ahora, el título de campeón mundial se otorgará anualmente al ganador de la etapa final del Circuito Mundial, campeonato que debutó en 2024, cuando Los Pmas cayeron ante Francia en la Gran Final de Madrid.

Con dicha decisión, el rugby seven se queda sin una de las tres grandes competencias de su calendario que se disputaba cada cuatro años, además del Circuito Mundial y los Juegos Olímpicos, este último el gran foco de World Rugby hacia el futuro.

Además de argumentar que reducirá costos, la decisión se basó en la supuesta dificultad para encontrar sedes para organizar la Copa del Mundo, algo extraño si se tiene en cuenta la gran teleaudiencia que logra captar el torneo, y que fue creciendo a lo largo de los años.

Incluso, la casa madre del rugby internacional ya había dado señales de no invertir en la disciplina en el pasado reciente, cuando decidió reducir el Circuito Mundial de once fechas en la temporada 2022/23 a ocho en la pasada y siete para la 2023/24.

Cabe recordar que la primera Copa del Mundo de Seven se disputó en 1993 en Edimburgo, comptencia en la que Inglaterra gabnó el oro. Los Pumas, por su parte, participaron en las ocho ediciones disputadas desde su inicio y se quedaron con una plata (2009) y un bronce (2001).

Los Pumas 7s aplastaron a Australia y se consagraron en Perth

Los Pumas 7s se consagraron campeones del Seven de Perth, la tercera etapa del circuito mundial 2024/25. El equipo argentino, dirigido por Santiago Gómez Cora, aplastó al local, Australia, por un amplio 41-5.

El conjunto nacional dio una muestra de autoridad en el partido definitorio gracias a los tries de Marcos Moneta, Luciano González (en dos oportunidades), Santiago Álvarez y Matteo Graziano (tres). Sumaron también a través de las conversiones Joaquín Pellandini (2) y Santiago Vera Feld.

"Todavía no caigo. Este equipo no para de sorprenderme por lo que transmitimos dentro de la cancha. Me pone muy contento porque otra vez estamos consiguiendo buenos resultados. Teníamos que jugar por nosotros y no pensar que veníamos de ganarle por 40 puntos a España. Estoy orgulloso de este grupo. Son sensaciones que nos van a quedar de por vida", sostuvo Álvarez, tras la consagración.

Además, le dedicó el triunfo al entrenador, que no pudo viajar a Australia luego de haber sido operado por un problema en su espalda. "Voy a entrar en un hotel para estar tranquilo y no despertar a nadie de mi familia en el horario de la noche, como para así también poder dormir durante el día y también no alterar los hábitos de la casa. Me voy a ir a un hotel para estar cambiando el huso horario y poder seguir a los chicos en el hora a hora del torneo", comentó Gómez Cora en una entrevista publicada por Scrum Rugby.

El head coach sigue los partidos conectado con un llamado de WhatsApp. En la cancha, estuvo el tucumano y asistente de Gómez Cora, Leonardo Gravano, recibiendo las sugerencias y análisis del exjugador. "Es como si fuese un analista de video desde altura, que es lo que veo en la televisión; es algo que siempre quisimos probar. Cómo se verá desde arriba en el vivo y poder pasar mensajes a cancha. Así que a la fuerza lo estoy haciendo", explicó.

Con esta victoria, Argentina comparte el primer puesto del circuito mundial junto con Fiji y España. Los tres suman 48 puntos, cuatro más que Sudáfrica y ocho por encima de Francia. La próxima parada para Los Pumas 7s será en Vancouver, Canadá, entre el 21 y el 23 de febrero.