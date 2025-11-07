Rosario Central vs San Lorenzo por Torneo Clausura 2025: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Rosario Central buscará mantener su condición de único invicto del Torneo Clausura 2025 cuando reciba a San Lorenzo este viernes en el Gigante de Arroyito, con la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en el bolsillo. Los dirigidos por Ariel Holan acumulan seis victorias consecutivas y llegan como claros favoritos ante un Ciclón que necesita sumar para asegurar su presencia en los octavos de final del certamen y mejorar posiciones en la tabla anual.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Rosario Central y San Lorenzo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Rosario Central y San Lorenzo?

El partido entre Rosario Central y San Lorenzo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 se jugará este viernes 7 de noviembre de 2025, a partir de las 21 (hora argentina) en el estadio Gigante de Arroyito. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Facundo Tello, acompañado por Juan Manuel González y Marcos Horticolou como asistentes, mientras que Nicolás Lamolina estará a cargo del VAR con Salomé Di Iorio como AVAR.

El conjunto canalla llega a este partido con números extraordinarios en el campeonato. Con 30 puntos en 14 fechas, producto de ocho victorias y seis empates, el equipo de Ariel Holan es el único invicto del Torneo Clausura y ya se aseguró matemáticamente el primer lugar en la tabla anual con 65 unidades, lo que le garantizó la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. La última presentación fue una contundente victoria 3-1 ante Instituto con gol de penal y asistencia de Ángel Di María.

La racha del Canalla es impresionante: seis triunfos consecutivos lo posicionan como uno de los grandes candidatos al título. El equipo mantiene un esquema 4-3-3 que le permite alternar entre posesión y transiciones rápidas, con Di María como principal figura y conductor del juego ofensivo. Central depende de sí mismo para terminar primero en la Zona B y llegar de la mejor manera posible a la fase eliminatoria del torneo.

Por su parte, San Lorenzo llega a Arroyito con la obligación de sumar para asegurar su clasificación a los octavos de final. Los dirigidos por Damián Ayude se ubican en el quinto puesto de la Zona B con 22 puntos, tras acumular dos victorias consecutivas ante Atlético Tucumán (2-1) y Deportivo Riestra (1-0). Un empate le alcanzaría al Ciclón para confirmar matemáticamente su presencia en la siguiente instancia del certamen.

El equipo azulgrana marcha sexto en la tabla anual y se encuentra afianzado en puestos de Copa Sudamericana para la próxima temporada. Una victoria en el Gigante no solo le aseguraría la clasificación a los playoffs del Clausura, sino que también lo dejaría virtualmente clasificado al torneo internacional y le daría chances de pelear por el repechaje de la Copa Libertadores. Alexis Cuello y Facundo Gulli conforman la dupla ofensiva clave del equipo, mientras que Gastón Hernández y Nicolás Tripichio son los pilares en el mediocampo.

El historial reciente favorece a Rosario Central, que en el último enfrentamiento directo venció 1-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por el Torneo Apertura, con un gol agónico de Enzo Copetti. El partido de este viernes será crucial para ambos equipos: Central buscará mantener su invicto y llegar de la mejor manera a los octavos, mientras que San Lorenzo necesita sumar para confirmar su clasificación y mantener vivas sus aspiraciones de jugar copas internacionales en 2026.

Formaciones probables de Rosario Central y San Lorenzo

El técnico de Rosario Central, Ariel Holan, debe tomar decisiones estratégicas importantes para este encuentro. La principal incógnita pasa por el manejo de las amarillas de sus jugadores clave: Ángel Di María, Sández y Véliz están al borde de la suspensión y el entrenador debe decidir si los arriesga o los preserva para los octavos de final. La lesión de Franco Ibarra obliga a modificar el mediocampo, con Navarro como su reemplazante natural en esa posición.

El esquema 4-3-3 se mantendrá sin modificaciones, con Jorge Broun en el arco; una línea de cuatro defensores con Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y el amonestado Agustín Sández; un mediocampo con Navarro reemplazando al lesionado Ibarra junto a Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y un tridente ofensivo con Ángel Di María por derecha, Enzo Copetti como centrodelantero y Alejo Véliz por la izquierda. El Fideo viene de marcar de penal y dar una asistencia en la goleada ante Instituto.

Por el lado de San Lorenzo, Damián Ayude confirmó que repetirá el mismo equipo que venció 1-0 a Deportivo Riestra en la fecha anterior, mostrando confianza en el grupo que logró dos victorias consecutivas. El entrenador azulgrana mantendrá su esquema 4-2-3-1 que le ha dado buenos resultados en las últimas presentaciones.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Navarro, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz.

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.

Rosario Central vs San Lorenzo: Ficha técnica