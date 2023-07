Un ídolo del ciclo Gallardo quiere volver a Argentina y los hinchas de River se ilusionan

Es uno de los pilares fundamentales en la primera gran consagración de Marcelo Gallardo en River Plate. Además ganó la Copa Libertadores en 2015.

En medio de las consultas sobre el futuro del arquero de River, Franco Armani, un ex número 1 campeón de todo con el conjunto millonario lanzó una llamativa frase que resonó en el estadio Monumental. El exarquero es uno de los grandes jugadores del ciclo Gallardo y, ahora, aseguró que tiene pensado volver al país.

Se trata de uno de los mejores jugadores que tuvo el plantel Millonario durante el 2015, el arquero Marcelo Barovero que, según dijo, cuenta con "volver a Argentina" luego de un adiós en el equipo Atlético de San Luis de México. Sin embargo, también aclaró que no tiene ofertas claras.

"No voy a seguir en el fútbol mexicano. Voy a esperar para ver qué opciones hay. Es un tiempo de espera y no descarto volver a la Argentina", señaló Barovero en diálogo con la radio DSports. "El libro de pases en Argentina se abre más tarde que el resto. Mi idea es tomar una decisión en los próximos días", indicó el ex aquero de Vélez y River Plate. Barovero, con 39 años, rechazó la posibilidad de alejarse de la actividad profesional por el momento. "No pasa por mi cabeza retirarme ahora. Iré año tras año", apuntó "Trapito".

Lionel Scaloni reveló el motivo por el cual no convocó a Franco Armani para la gira de la Selección por Asia entre el 15 y el 19 de junio donde enfrentará a Australia e Indonesia, respectivamente. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 dejó en claro la razón por la que no sumó al arquero de River Plate que no viene de buenas actuaciones en el "Millonario". Con total claridad, el DT no se guardó nada cuando le consultaron sobre el guardameta.

"Los jugadores van a estar hasta que me digan lo contrario. Acá el recambio ya sabemos cómo funciona. Franco no está sinceramente porque es un viaje al que llegaría casi justo para el primer partido y dos días después jugamos contra Indonesia. De hecho no convocamos jugadores del fútbol argentino porque hay fecha del día 10, incluso River creo que va a jugar el 11 a la noche, no sé el día exacto, por lo que no tiene mucho sentido traerlo", contó Scaloni y rompió con todas las especulaciones