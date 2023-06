Scaloni reveló la razón por la que no convocó a Armani a la Selección y sorprendió

Lionel Scaloni habló en la previa de los amistosos de la Selección en Asia y reveló el motivo por el que no convocó a Franco Armani para enfrentar tanto a Australia como a Indonesia.

Lionel Scaloni reveló el motivo por el cual no convocó a Franco Armani para la gira de la Selección por Asia entre el 15 y el 19 de junio donde enfrentará a Australia e Indonesia, respectivamente. El entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 dejó en claro la razón por la que no sumó al arquero de River Plate que no viene de buenas actuaciones en el "Millonario". Con total claridad, el DT no se guardó nada cuando le consultaron sobre el guardameta.

Cabe destacar, que estos amistosos serán preparatorios para lo que se viene con vistas a la clasificación al próximo Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Con la posibilidad de convocar a algunos jóvenes futbolistas y ante una baja, el estratega ya trabaja en dichos compromisos para afrontarlos de la mejor manera. Sin embargo, no contará con el "Pulpo" y justificó su decisión ante la prensa.

"Los jugadores van a estar hasta que me digan lo contrario. Acá el recambio ya sabemos como funciona. Franco no está sinceramente porque es un viaje al que llegaría casi justo para el primer partido y dos días después jugamos contra Indonesia. De hecho no convocamos jugadores del fútbol argentino porque hay fecha del día 10, incluso River creo que va a jugar el 11 a la noche, no sé el día exacto, por lo que no tiene mucho sentido traerlo", contó Scaloni y rompió con todas las especulaciones

Por otro lado, el DT campeón de América y del mundo elogió a su dirigido por el nivel mostrado: "Lo conozco muy bien, sé lo que puede dar él y para nada está afuera de la Selección salvo que él me diga lo contrario". Es que, más allá de los errores en los últimos compromisos, el experimentado arquero santafesino le dio muchas alegrías a los hinchas "Millonarios" y fue parte del plantel que se consagró campeón en Qatar siendo parte fundamental del ciclo.

La lista de Lionel Scaloni de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Walter Benítez (PSV Eindhoven)

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Germán Pezzella (Betis), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Lens), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Marcos Acuña (Sevilla).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Juventus), Enzo Fernández (Chelsea), Guido Rodríguez (Betis), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Atlanta United), Giovani Lo Celso (Villarreal) y Lucas Ocampos (Sevilla), Facundo Buonanotte (Brighton).

Delanteros: Ángel Di María (Juventus), Lionel Messi (PSG), Julián Álvarez (Manchester City), Giovanni Simeone (Napoli), Alejandro Garnacho (Manchester City) y Nicolás González (Fiorentina).