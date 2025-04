Un ídolo de River fulminó a Cavani antes del Superclásico ante Boca: "Ojalá juegue"

Un ídolo de River Plate apuntó contra Edinson Cavani en la previa del Superclásico ante Boca Juniors del próximo domingo: "Ojalá que juegue".

En los últimos meses, el rendimiento de Edinson Cavani con la camiseta de Boca Juniors estuvo lejos de su mejor versión. El delantero uruguayo apenas convirtió dos goles en este 2025, el último de ellos el 16 de marzo en la goleada por 4 a 0 frente a Defensa y Justicia (el otro fue en la victoria por 2 a 1 ante Huracán a principios de febrero) y protagonizó varios yerros insólitos en duelos importantes. A días de una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino contra River Plate, un ídolo del 'Millonario' liquidó al 'Matador' y lo chicaneó al decir que su presencia podía perjudicar al 'Xeneize': "Ojalá que juegue", ironizó el histórico Oscar 'Pinino' Más.

En una entrevista con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, el exfutbolista de 78 años fue muy crítico con Cavani. Se trata del segundo máximo goleador en la historia del club de Núñez (con 220 tantos en 424 partidos) y también en la de los River-Boca (con 12 conversiones, sólo por detrás de Ángel Amadeo Labruna que tiene 16).

En forma contundente, "Pinino" Más aseguró que lo que le ocurre a Cavani en Boca "es una cosa como local y otra como visitante. El penal del otro día fue cantado, no se puede creer... Ese penal lo hace el italiano Andrea Bocelli (cantante no vidente)". "Yo no lo pongo. Lamentablemente está lesionado (Milton) Giménez y (Miguel) Merentiel no gritó el gol (en la última fecha ante Estudiantes de La Plata) porque no lo ponen", sentenció.

Consultado acerca de si al conjunto que dirige Marcelo Gallardo le conviene que el jugador charrúa vaya de arranque, 'Pinino' redobló la apuesta: "Totalmente. Ojalá que juegue...". El duelo, que se jugará el domingo 27 de abril a las 15:30 horas en el Estadio Monumental, es fundamental para el 'Muñeco', quien no convocó a referentes como Enzo Pérez y Marcos Acuña para visitar este miércoles a Independiente del Valle en Ecuador -por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores- para guardarlos de cara al Superclásico.

El recuerdo de Pinino Más sobre el Loco Gatti: "Dolor muy grande"

El exatacante con dos ciclos en el cuadro de Núñez (1964-1973 y 1975-1976) recordó a su compañero Hugo Orlando Gatti, quien falleció este domingo a los 80 años y con quien compartió plantel en sus primeros años en el club. "Es un dolor muy grande para mí y para la gente de River y Boca", declaró sobre la muerte del 'Loco'. Además, se animó a decir qué pensaba que habría pasado si se quedaba en el arco de River: "Hoy, tenía la estatua ahí afuera junto a la de Marcelo Gallardo. No caben dudas".

River vs. Boca por el Torneo Apertura 2025: fecha, horario y antecedentes recientes

El duelo tendrá lugar el domingo 27 de abril del 2025 a las 15.30 en el Estadio Monumental. Se trata de un enfrentamiento que genera gran expectativa, ya que será el primer Superclásico del año en el ámbito local. En la última edición jugada en la cancha de River, el 'Xeneize' se impuso por 3 a 2 con goles de Edison Cavani y Miguel Merentiel por duplicado; Miguel Ángel Borja y Paulo Díaz descontaron para el 'Millonario'.

Pinino convirtió 12 goles en Superclásicos: es el segundo máximo goleador, solamente por detrás de Ángel Labruna (16).

Quién es Nicolás Ramírez, el árbitro encargado de dirigir el Superclásico entre Boca y River

La Asociación del Fútbol Argentino ya ratificó quién será el árbitro para la próxima edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors. El elegido para este encuentro será Nicolás Ramírez, de 38 años, quien dirigirá el duelo que tendrá lugar el próximo domingo 27 de abril a las 15:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. De esta manera, el oriundo de González Catán, provincia de Buenos Aires, es designado por segunda vez consecutiva para este duelo, al igual que ocurrió en septiembre de 2024 por la Liga Profesional (fue victoria del 'Millonario' por la mínima con gol de Manuel Lanzini).

En aquella ocasión, el encuentro estuvo marcado por la polémica: tras cinco minutos de demora revisando en el VAR, el juez anuló un gol de Milton Giménez sobre la hora por una mano en la jugada previa y expulsó posteriormente a Cristian Lema por la protesta. A pesar de esta situación, Ramírez fue ratificado por su buen presente en el actual certamen (estuvo presente también en el Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing) en un cotejo que le podrá servir como vidriera para ser elegido como representante nacional en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.