El problema en River que hizo estallar a los hinchas antes del Superclásico

River Plate enfrentará a Boca Juniors, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino en el Estadio Monumental, y los hinchas sufrieron un nuevo problema días antes del partido. Por supuesto, los fanáticos quieren su entrada para disfrutar de este encuentro que tendrá lugar en Núñez, pero lo cierto es que la gran mayoría se quedará afuera. Si bien desde el club anunciaron cómo se llevaría a cabo la venta, muchos se quejaron en las redes sociales y las inundaron de memes.

Los simpatizantes que no tienen "Tu Lugar en el Monumental" se vieron obligados a conseguir los tickets a partir de este martes 23 de abril a las 10 horas, a través de la plataforma River ID. Sin embargo, la fila virtual no funcionó de igual manera para todos y esto derivó en las quejas constantes. A pesar de las 85.018 localidades que posee el recinto tras las reformas, una gran cantidad de gente se perderá este duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura entre los de Marcelo Gallardo y los comandados por Fernando Gago.

Los hinchas de River explotaron en las redes por no poder conseguir entradas contra Boca

Con distintos mensajes y publicaciones, los fanáticos no dudaron en expresar su bronca al no poder comprar las entradas correspondientes para el Superclásico. Por otro lado, otros tienen su butaca asegurada a través del sistema "Tu Lugar en el Monumental", lo que también dificulta que los que no lo poseen las consigan. Con memes e imágenes demostrando enojo, los hinchas no se guardaron nada.

Los hinchas de River se quejaron del sistema para conseguir entradas para el Superclásico

River vs. Boca por el Torneo Apertura: fecha, hora y antecedentes recientes

El duelo tendrá lugar el domingo 27 de abril del 2025 a las 15.30 en el Estadio Monumental. Se trata de un enfrentamiento que genera gran expectativa, ya que será el primer Superclásico del año en el ámbito local. En la última edición jugada en la cancha de River, el 'Xeneize' se impuso por 3 a 2 con goles de Edison Cavani y Miguel Merentiel por duplicado; Miguel Borja y Paulo Díaz descontaron para el 'Millonario'.

El último antecedente entre ambos clubes fue el 21 de septiembre de 2024 en La Bombonera, donde River se llevó la victoria por 1-0 con gol de Manuel Lanzini. Aquel triunfo significó la segunda victoria consecutiva de los de Gallardo como visitantes ante Boca. Ahora, el Millonario buscará volver a imponerse como local, algo que no consigue desde 2023.

El fixture de River en la Copa Libertadores y el Torneo Apertura