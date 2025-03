Revelaron la razón por la que Higuaín no volvió a jugar en River

Si bien Gonzalo Higuaín dio sus primeros pasos en la máxima categoría del fútbol argentino con la camiseta de River Plate, su regreso tras una larga carrera nunca se concretó. El delantero que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección Argentina, además de las ediciones de la Copa América entre aquellos años, nunca volvió al "Millonario" y continuó con su recorrido en Europa para luego retirarse en el Inter Miami de Estados Unidos. En las últimas horas, se supo la verdad detrás de su decisión de no vestir otra vez la banda roja.

Quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que su padre, Jorge "Pipa" Higuaín, quien también representó al elenco de Núñez en su etapa como futbolista. En diálogo con La Página Millonaria, el exdefensor habló sobre el fallido regreso de su hijo al club, más allá de que varias veces sonó como un posible refuerzo. Claro que, esto nunca se llevó a cabo y ahora se conocieron las razones.

Jorge "Pipa" Higuaín reveló por qué su hijo Gonzalo nunca volvió a River

"Cuando lo quisieron traer no estaba bien y me dijo: 'papá, yo si vuelvo a River es estando 10 puntos, si no, no'. No se sentía bien para semejante compromiso porque obviamente si venía a River iba a tener una demanda también", esbozó Higuaín padre acerca de esta situación que impidió que el "Pipita" esté otra vez en el "Millonario". Cabe destacar que el exdelantero colgó los botines en 2022 representando al conjunto que milita en la MLS de Estados Unidos, en el que hoy se desempeña Lionel Messi.

A su vez, el "Pipa" reveló lo que en más de una ocasión le dijo a su hijo sobre el regreso que nunca se dio: "Le decía que me parecía que una vuelta sería monumental. 'La gente a vos te quiere mucho en River, sabe todo tu recorrido', le dije. Me hubiese encantado porque se hubiese reventado la cancha". Lejos de cualquier crítica que pueda recibir el exatacante del Real Madrid por su rendimiento en la Selección Argentina, su papá añadió que "la gente se le tiraba encima para pedirle fotos o autógrafos" cada vez que llegaba al aeropuerto y que aún mantiene viva su ilusión de que al menos vuelva al "Millonario" a trabajar como formador en algún momento.

Jorge Higuaín reveló el motivo por el que su hijo Gonzalo no regresó a River

Los números de Gonzalo "Pipita" Higuaín con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 41.

: 41. Goles: 15.

Ganó todo en River, fue compañero de Gallardo y hoy quiere ser DT

Un excompañero de Marcelo Gallardo en River Plate reconoció que sueña con ser el entrenador del "Millonario" cuando el ídolo se marche. Si bien el "Muñeco" ganó casi todo en este cargo y su puesto no corre peligro, cuando decida irse habrá una larga lista de directores técnicos que querrán su lugar y uno de ellos será nada menos que Hernán Crespo.

El DT de 49 años fue entrevistado por ESPN y dejó en claro que tiene el deseo de calzarse el buzo de la "Banda" en algún momento de su carrera en este cargo. De hecho, prácticamente descartó trabajar en otro club del fútbol argentino después de sus pasos por Banfield y Defensa y Justicia, donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana en 2020. Y eso que tuvo sondeos de Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez en algún momento. Consultado al respecto de su probable regreso a la Argentina, el exgoleador que brilló en el Seleccionado destacó: "En Argentina, el único lugar donde me gustaría dirigir es River, pero siempre respetando el lugar que un colega tiene, que es Gallardo".