Salió campeón de todo en River, se retiró y ahora bancó a Gallardo en plena crisis

River Plate quedó eliminado de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza y uno de los apuntados como responsable es Marcelo Gallardo. El entrenador más ganador en la historia del club de Núñez no atraviesa un segundo ciclo positivo como fue el primero, pero igualmente hay referentes que no le sueltan la mano. Uno de ellos fue un exjugador de la institución que ganó todo con él como DT y lo reconoció en un posteo en sus redes.

Se trata de Rodrigo Mora, el exdelantero uruguayo de 37 años que tuvo la oportunidad de retirarse en el Estadio Más Monumental años atrás y fue campeón en varias ocasiones. Esta vez, en medio de las críticas para el "Muñeco" por el flojo rendimiento de sus dirigidos y la sequía de trofeos desde su regreso, el nacido en Rivera -Uruguay- mostró su apoyo incondicional. Por supuesto, su publicación no pasó para nada desapercibida entre los hinchas.

Rodrigo Mora apoyó a Gallardo en plena crisis de River

"Si supimos disfrutar de las buenas... cómo no te vamos a bancar en este momento. Hace un tiempo deseábamos su regreso, sólo hay que creer y tener paciencia porque tenemos al MEJOR", escribió Mora en una story publicada en su cuenta de Instagram. En la misma incluyó una foto suya abrazado justamente a Marcelo Gallardo en los primeros años del "Muñeco" como técnico del "Millonario". Cabe destacar que en aquel momento levantó la Sudamericana en 2014 -a los pocos meses del arribo del DT- y un año más tarde alzaría la Libertadores que también ganó en 2018 en Madrid ante Boca.

El posteo de Rodrigo Mora en apoyo a Marcelo Gallardo en plena crisis de River

Además de su faceta de actor siendo parte de una temporada en El Marginal, el exdelantero también incursionó en la Liga de Bariloche vistiendo los colores del Club Social y Deportivo Alas Argentinas en 2023. Un año más tarde disputó también el Torneo Regional Federal representando al Club Deportivo Juventud Unida de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Una de sus últimas apariciones en cancha fue justamente siendo parte de River pero en un duelo de leyendas contra el Barcelona de España en el Estadio Más Monumental donde el dueño de casa se hizo fuerte y se impuso por 2 a 0 con goles de Alejandro "Chori" Domínguez y Ariel "Burrito" Ortega.

Los números de Rodrigo Mora con la camiseta de River

184 partidos oficiales entre el 2014 y el 2018, inclusive.

41 goles.

22 asistencias.

9 títulos obtenidos: 2 Copas Argentina, 1 Supercopa Argentina, 2 Copas Libertadores, 2 Recopas Sudamericanas, 1 Sudamericana ecopa y 1 Suruga Bank.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2025