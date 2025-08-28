River vs Unión por la Copa Argentina: cuando juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate buscará dar un paso más en la Copa Argentina cuando enfrente a Unión de Santa Fe este jueves en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el marco de los octavos de final del certamen. El equipo de Marcelo Gallardo, que ya está clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores donde enfrentará a Palmeiras, no quiere sorpresas ante un Tatengue que viene de eliminar por penales a Rosario Central y busca dar otro batacazo en su camino hacia instancias superiores.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Unión, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Unión?

El partido entre River Plate y Unión por los octavos de final de la Copa Argentina se jugará este jueves 28 de agosto de 2025, a partir de las 21:15 horas en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play. El árbitro principal del partido será Andrés Gariano. El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final a Racing.

El Millonario llega a este compromiso después de haber empatado con sabor a derrota ante Lanús en La Fortaleza por el Torneo Clausura, resultado que no empañó su liderazgo en la Zona B de la competencia local. El equipo de Núñez ya dejó atrás a Ciudad de Bolívar (2-0) y San Martín de Tucumán en las instancias previas de la Copa Argentina, y este será su primer cruce contra un equipo de Primera División en el certamen federal.

River no quiere bajarse de ningún frente y mantiene sus aspiraciones en múltiples torneos. Ya clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores donde chocará con Palmeiras, el conjunto de Gallardo busca seguir en pie en el torneo más federal del país. La estrategia de rotación implementada en el encuentro ante Lanús permitió que los jugadores más determinantes del Millonario descansaran para llegar al 100% desde lo físico para este duelo eliminatorio.

Marcelo Gallardo planea disponer de sus principales figuras sin reservar recursos para futuros compromisos, ya que la instancia no admite especulaciones. El Muñeco quiere ensayar por primera vez el tridente ofensivo compuesto por Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio, una formación que se perfila como la ofensiva ideal del equipo, al menos hasta que Juan Fernando Quintero recupere su mejor nivel.

Por su parte, Unión de Santa Fe llegó a octavos de final de la Copa Argentina luego de vencer 3-1 a Colegiales y superar por penales a Rosario Central, uno de los candidatos del torneo. Leonardo Madelón mantiene al Tatengue en puesto de clasificación en el Torneo Apertura tras la polémica igualdad con Huracán, y sueña con dar el golpe ante el River de Gallardo en territorio neutral.

El equipo de Santa Fe muestra un andar irregular en la competencia local, con dos victorias, tres empates y una derrota en la Zona A del Torneo Apertura. En su último partido del fin de semana, igualó 1 a 1 con Huracán en condición de local, manteniendo así su posición en zona de clasificación. El DT apuesta a una base consolidada, con jugadores que ya se conocen y que pueden adaptarse tácticamente según el desarrollo del juego.

Formaciones probables de River Plate y Unión

Marcelo Gallardo cuenta con casi toda la plantilla a disposición para este encuentro decisivo. La única duda se centra en Paulo Díaz, quien será sometido a una exigencia física para determinar si ha superado la molestia en el tobillo que lo obligó a abandonar el campo en el duelo ante Libertad de Paraguay. Si el defensor chileno no logra recuperarse, Lautaro Rivero ocupará el puesto de segundo marcador central junto a Lucas Martínez Quarta.

Se prevé que solo Franco Armani, Giuliano Galoppo y Facundo Colidio repitan titularidad en relación a la última presentación ante Lanús. El rendimiento de los volantes en ese partido no dejó buenas sensaciones en el Muñeco, con la excepción de Galoppo, por lo que Enzo Pérez e Ignacio Fernández regresarían al once inicial. Además, Gallardo planea ensayar el tridente ofensivo inédito que representará una prueba relevante de cara a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Por el lado de Unión, Leonardo Madelón repitió en la última práctica los 11 que jugaron ante Huracán, aunque durante la semana se especuló con la posibilidad de alguna variante táctica. El entrenador del Tatengue deslizó en conferencia la chance de una "trampa táctica", pero finalmente decidió apostar por la continuidad y la base consolidada que viene mostrando el equipo en los últimos partidos.

Las posibles variantes de Madelón están pensadas más en términos posicionales o estratégicos, dependiendo de cómo se mueva River y de lo que demande el partido. El DT confía en jugadores que ya se conocen y que pueden adaptarse según el desarrollo del juego, mientras que el plus podría estar en el banco de suplentes, abriendo el paraguas en caso de hacer retoques inesperados durante el encuentro.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi, Facundo Colidio.

Probable formación de Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

River Plate vs Unión: Ficha técnica