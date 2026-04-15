River recibe a Carabobo con 3 bajas claves: las ausencias para el Chacho Coudet

River Plate enfrentará a Carabobo por la Copa Sudamericana con bajas sensibles y dudas en el equipo de Eduardo Coudet.

River Plate afrontará este miércoles un compromiso clave por la Copa Sudamericana 2026 frente a Carabobo de Venezuela con varias ausencias importantes. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet deberá rearmarse en medio de suspensiones, lesiones y una probable rotación, con el foco también puesto en el Superclásico ante Boca Juniors que se avecina.

El cruce entre River y Carabobo, por la segunda fecha del Grupo H de la Sudamericana, encuentra al equipo de Coudet con un panorama complejo. Más allá de mantener una base habitual en la lista de convocados, las ausencias obligadas generan incertidumbre de cara a un partido que puede ser determinante para la clasificación. El técnico analiza una rotación profunda, no solo por las bajas, sino también por la acumulación de partidos y la cercanía del clásico frente a Boca, que asoma como prioridad en el calendario inmediato.

Las ausencias que condicionan a Coudet

Entre los nombres más importantes que no estarán disponibles aparece Lucas Martínez Quarta. El defensor fue expulsado a los pocos minutos en el debut ante Blooming en Bolivia y deberá cumplir una fecha de suspensión, lo que representa una baja significativa en la última línea.

A su ausencia se suma la de Maximiliano Salas, quien también está sancionado tras los incidentes ocurridos en la eliminación frente a Palmeiras en la Copa Libertadores 2025. En su caso, además, se trata de una pieza importante en el esquema del entrenador.

Otro de los nombres que no estará es Giuliano Galoppo. Aunque ya recibió el alta médica tras un esguince de tobillo, el mediocampista todavía no sumó minutos desde la llegada de Coudet. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y priorizar su puesta a punto física antes de volver a incluirlo en la convocatoria.

Oportunidad para juveniles y regresos esperados

Frente a este escenario, el partido ante Carabobo se presenta como una oportunidad para que algunos jóvenes ganen protagonismo. Entre ellos, aparece Juan Cruz Meza, quien incluso tiene chances de meterse en el once inicial. También vuelve a ser considerado Lautaro Pereyra, que ya sumó algunos minutos en la goleada frente a Belgrano y busca consolidarse como alternativa en el ataque.

En paralelo, se destaca el regreso de Facundo González, lateral izquierdo que ya tuvo participación en el cierre del último partido y podría tener mayor protagonismo en este compromiso internacional. Sin embargo, no todas son buenas noticias: continúan fuera de consideración Agustín Ruberto y Santiago Lencina, quienes siguen sin estar disponibles para el entrenador.

La rotación, clave pensando en Boca

Más allá de las ausencias obligadas, uno de los factores que marcará el armado del equipo será la proximidad del Superclásico. Coudet analiza cuidar a varios titulares que vienen acumulando desgaste en las últimas semanas.

El partido ante Boca, programado para el domingo, condiciona las decisiones del DT, que podría optar por un once alternativo o mixto para enfrentar a Carabobo. La prioridad es evitar lesiones y llegar con el plantel en óptimas condiciones a uno de los encuentros más importantes del semestre.

La probable formación de River vs. Carabobo

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fuasto Vera, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero, Joaquín Freitas y Ian Subiabre. DT: Eduardo Coudet.

Un partido clave para el futuro en la Sudamericana

A pesar del contexto, River Plate sabe que no puede relajarse en la Copa Sudamericana. El grupo es exigente y cada punto puede ser determinante en la lucha por la clasificación. El desafío para el equipo de Coudet será encontrar equilibrio entre la necesidad de sumar en el torneo continental y la planificación a corto plazo con el clásico en el horizonte. La respuesta de los jugadores que tengan su oportunidad será clave para sostener el rendimiento colectivo y mantener la competitividad en ambos frentes.