River Plate vs Independiente por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River Plate vs Independiente por Torneo Clausura: cuándo juegan

River buscará mantener su condición de líder cuando visite a Independiente este sábado en el Estadio Libertadores de América, en un clásico que llega en un momento clave del Torneo Clausura. El Millonario llega con la confianza renovada tras su contundente triunfo 3-0 ante San Martín de Tucumán en Copa Argentina, mientras que el Rojo atraviesa una crisis de resultados que lo tiene en el último lugar de la Zona B con apenas un punto conquistado.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate e Independiente, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate e Independiente?

El partido entre River Plate e Independiente por la cuarta fecha del Torneo Clausura se jugará este sábado 9 de agosto de 2025, a partir de las 18:30 horas (hora argentina) en el Estadio Enrique Bochini - Libertadores de América. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports y estará dirigido por el árbitro Nazareno Arasa.

El conjunto de Núñez llega a este clásico con la posibilidad de seguir como único líder de la Zona B, aunque deberá estar atento a lo que haga San Lorenzo, que actualmente suma ocho puntos contra los siete del Millonario. La confianza está por las nubes en el plantel de Marcelo Gallardo tras el convincente 3-0 ante San Martín de Tucumán en Copa Argentina, resultado que le permitió sacarse la espina del empate sin goles frente a San Lorenzo en el torneo local.

El Muñeco sabe que su equipo atraviesa un momento sólido en defensa y con buen manejo de pelota, pero busca ajustar la definición en el último tercio. Con Sebastián Driussi aún poniéndose a punto y Maximiliano Salas lesionado, Miguel Borja será la referencia en ataque, mientras Facundo Colidio irá reclinado al sector izquierdo. La planificación del técnico también contempla el cruce del jueves frente a Libertad por los octavos de la Copa Libertadores, lo que podría influir en la gestión de minutos pensando en ese compromiso continental.

En el otro rincón, Independiente llega con urgencias tras una serie de resultados adversos que lo tienen en una situación crítica. El equipo de Avellaneda quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder con Belgrano y encadenó derrotas ante Gimnasia y Talleres en el Clausura. Su único punto lo consiguió en el empate ante Sarmiento en la primera fecha, lo que lo ubica en el último lugar de la Zona B.

Julio Vaccari enfrenta un escenario complejo ya que su equipo necesita cortar la mala racha de manera urgente. El entrenador del Rojo analiza si apostar todo al Clausura o reservar piezas pensando en la visita del miércoles a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, una doble competencia que complica la planificación del técnico en este momento delicado.

El historial reciente entre ambos no es alentador para Independiente. La última vez que se enfrentaron fue el 8 de febrero de este año en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura, donde River se impuso 2-0 en el Monumental con un doblete de Facundo Colidio. Ahora, en su casa y con el apoyo de su gente, el Rojo intentará escribir una historia diferente para acomodarse en el torneo y alejarse de la zona de peligro.

Formaciones probables de Independiente y River Plate

Marcelo Gallardo tiene prácticamente definido su once titular, aunque mantiene una duda en el sector ofensivo. En los últimos días, el Muñeco recuperó algunos soldados importantes como Juan Carlos Portillo, el refuerzo que aún no pudo debutar y todavía no jugará ya que tendrá un reacondicionamiento físico para estar en óptimas condiciones. Por otra parte, el juvenil Lautaro Rivero también está disponible, aunque no ingresaría a la formación titular.

La principal incógnita de Gallardo se centra en la banda derecha, donde debe elegir entre Santiago Lencina y Juan Fernando Quintero. El juvenil de 19 años viene dejando buenas impresiones, pero en la última práctica el DT sorprendió al trabajar con Juanfer en esa posición. El colombiano ha sido parte de los dos últimos encuentros de River y, aunque no se lo vio al 100%, su jerarquía se impone en la cancha. Tanto en el arco como en la defensa no habrá modificaciones, mientras que en el ataque volverá a tener una oportunidad Miguel Borja.

Por el lado de Independiente, Julio Vaccari todavía no definió el equipo titular, aunque ya tiene algunas certezas tras las pruebas de la semana. Una de las principales dudas del técnico está en la delantera, donde Ignacio Pussetto parecería ser el favorito para ocupar la posición de delantero centro. En las diferentes pruebas que realizó el entrenador durante la semana, el ex Huracán ocupó ese puesto y podría dejar en el banco a Gabriel Ávalos, quien no está atravesando su mejor nivel.

Además, otro que recuperaría la titularidad en la mitad de la cancha sería Iván Marcone, quien volvería a ser una pieza clave en el esquema de Vaccari. El técnico del Rojo buscará un esquema que le permita ser competitivo ante un River que llega en un gran momento, pero también deberá evaluar si reservar algunas piezas pensando en el compromiso continental del miércoles ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Santiago Lencina o Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Iván Marcone, Luciano Cabral; Walter Mazzantti, Ignacio Pussetto, Santiago Montiel.

Independiente vs River Plate: Ficha técnica