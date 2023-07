River Plate hizo oficial el refuerzo estrella que le robó a Boca Juniors

El "Millonario" presentó en sus redes sociales a una obsesión que tenía el "Xeneize" y por el que realizó una oferta millonaria.

River Plate no descansa con el objetivo puesto en la Copa Libertadores e hizo oficial su segundo refuerzo: Facundo Colidio firmó su contrato, luego de rechazar la propuesta de Boca Juniors.

Tras la eliminación en 16avos de final de la Copa Argentina, al equipo de Martín Demichelis solo le resta cumplir con el formalismo de las últimas dos jornadas de la Liga Profesional y ya comenzar a pensar en Inter de Porto Alegre, rival en octavos de la Libertadores. Para eso, el "Millonario" ya cerró la llegada de un refuerzo "top" y lo anunció de manera oficial.

La presentación de Facundo Colidio en River Plate

Tras la llegada de Ramiro Funes Mori para sumar una alternativa en la defensa, los dirigentes pusieron el foco en la zona delantera y abrocharon al delantero con un reciente pasado en Tigre más que destacado.

El club de Núñez confirmó el arribo de Colidio con un posteo en las distintas redes sociales. "¡Bienvenido al Más Grande, Facu!", se lee en uno de los primeros mensajes de las cuentas oficiales del "Millonario". Y luego, realizaron distintas publicaciones con imágenes del delantero de 23 años visitando el estadio Monumental.

El pase del jugador surgido de las divisiones inferiores de Boca, y que no aceptó una oferta del "Xeneize", se cerró en 5 millones de dólares por el 100% de su ficha al Inter de Italia. Además, River lo blindó para el futuro: le colocó una cláusula de salida de 25 millones de la moneda europea. Si bien no podrá disputar la actual Liga Profesional debido a que los jugadores no pueden jugar en dos equipos en un mismo torneo, Facundo estará disponible sin problemas para la competencia internacional y luego para la Copa de la Liga.

La rompió en Europa y le dijo que no a Riquelme y River: "No me genera nada"

Franco "Mudo" Vázquez, quien fuera figura del asceso de Belgrano de Córdoba en 2011, reveló este jueves las charlas que tuvo para llegar a Boca Juniors y River Plate y confesó por qué nunca estuvo interesado.

El equipo "Pirata" que consiguió ascender a Primera División, sin dudas será recordado de manera especial porque fue el que provocó la caída al Nacional B del "Millonario" por primera vez en su historia. Y uno de los jugadores que brilló en ese equipo fue el "Mudo" Vázquez, quien tras un exitoso paso por el fútbol europeo dio detalles de las negociaciones que existieron para que juegue en los dos clubes más grandes del país.

En diálogo con el programa radial Futbolemico de Córdoba, Vázquez, que se encuentra en el Cremonese de la Serie B italiana, reveló las charlas que tuvo en el pasado con los dos grandes del país. "En su momento he hablado con gente de River, cuando fue mi último año en Sevilla. También hablé personalmente con Riquelme, pero nunca fue mi idea volver".

El "Mudo", que lleva una extensa carrera en el "Viejo Continente" desde el 2011 cuando fue traspasado al Palermo de Italia, explicó de forma contundente por qué nunca tuvo intenciones de jugar en ninguno de dichos clubes. "No soy hincha ni de River ni de Boca, no me genera nada ir a jugar ahí", se sinceró.