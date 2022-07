River goleó a Barracas Central y Marcelo Gallardo destrozó al árbitro: "Pese a Merlos"

Pese a la goleada de River vs. Barracas Central por la Copa Argentina, Marcelo Gallardo se fue enojado con el árbitro Andrés Merlos y lo destruyó luego del partido.

Marcelo Gallardo se fue enojado con el árbitro Andrés Merlos y lo destrozó, más allá de que River aplastó a Barracas Central por 3-0 y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina de fútbol 2022. Al entrenador del "Millonario" no le gustó nada la tarea del juez principal en el estadio La Pedrera de San Luis.

El equipo de Núñez fue superior durante todo el encuentro y lo demostró en el resultado gracias a los goles de Milton Casco y Agustín Palavecino (2). Ni siquiera la expulsión de Héctor David Martínez a los 24 minutos del complemento hizo que se complicara el triunfo. Así y todo, "El Muñeco" estalló post partido.

Gallardo fulminó al árbitro más allá de la victoria de River: "Pese a Merlos"

Una vez culminado el encuentro, el director técnico no tuvo piedad con el encargado de impartir justicia y lo destruyó. Mano a mano con TyC Sports, el ídolo riverplatense comentó: "Necesitábamos un partido para volver a creer en el juego nuestro, a recuperar la confianza".

"Cuando venís de unos golpes duros, siempre es bueno salir rápido", analizó Gallardo tras las frustraciones de la eliminación frente a Vélez en la Copa Libertadores y las dos derrotas seguidas en la Liga Profesional. Más allá de la alegría por el éxito en San Luis, al final llegó la crítica para el juez principal: "Jugamos ante un rival complejo y creo que el equipo hizo un buen partido pese a (Andrés) Merlos". "Hay que estar a la altura y no se vio un árbitro sólido, el equipo sí estuvo sólido", profundizó en la entrevista con el periodista Juan Cortese.

Gallardo valoró la recuperación de River e hizo autocrítica: "Cometo errores"

Luego de la breve crítica hacia Merlos, el estratega no se quedó con ello y resaltó: "Es una victoria que necesitábamos. Ahora tenemos que construir un equipo nuevo, que se reconozca". No obstante, aclaró que "no es fácil porque se fueron algunos y vinieron otros, no es fácil construir equipos competitivos todo el tiempo".

Allí fue cuando "El Muñeco" hizo referencia a los últimos mercados de pases del club: "Este años trajimos muchos jugadores y se han ido muchos también. Entonces, más allá de mi permanencia de más de ocho años, el que permanece soy yo con mi equipo de trabajo, pero los jugadores van cambiando".

Marcelo Gallardo, enfurecido contra el árbitro Merlos.

En el mismo sentido, Gallardo habló de "reconstrucción porque llegaron muchos jugadores" y remarcó que "algunos se adaptan rápido, otros necesitan más tiempo". Incluso, insistió con que "llegar y asimilar todo rápido acá no es fácil".

Por último, el entrenador de "La Banda" se refirió a los insultos que suele tener hacia los árbitros en pleno partido que le cuestan ciertas sanciones, como cuando fue expulsado el fin de semana pasado en la derrota contra Godoy Cruz en el estadio Monumental: "Estoy como me ven, mis actitudes hablan por sí solas. Intento controlarlas, pero a veces cometo errores como todos. Y en los momentos difíciles, donde hay que mantener la templanza, se me van algunas cosas". "Vivo y siento así. Después me corrijo porque sé el lugar que ocupo", completó.