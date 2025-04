River visita a Universitario: cuándo juegan, hora, formaciones y cómo ver en vivo por Copa Libertadores 2025

River visita a Universitario por Copa Libertadores: cuándo juegan

River debutará en la Copa Libertadores 2025 este miércoles como visitante frente a Universitario de Perú, en medio de dudas en su funcionamiento tras el empate ante Rosario Central en el torneo local. El Millonario buscará arrancar con el pie derecho como principal favorito del grupo B, mientras la "U" peruana, actual bicampeón de su liga y dirigida por el argentino Fabián Bustos, intentará aprovechar su localía para dar el golpe.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Universitario, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Universitario?

El encuentro entre River Plate y Universitario de Perú, correspondiente a la primera fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2025, se disputará el miércoles 2 de abril a las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Monumental de Lima. El partido será dirigido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera y podrá verse en vivo por Fox Sports y Telefé, además de las plataformas de streaming Disney+ Premium y Pluto TV.

River llega a su debut internacional en medio de un panorama complicado en cuanto a su funcionamiento. El empate 2-2 ante Rosario Central por el Torneo Apertura 2025 dejó en evidencia varias falencias que el equipo de Gallardo aún no logra corregir, pese a la importante inversión realizada por la Comisión Directiva en refuerzos durante el último mercado de pases.

El Muñeco está sintiendo la presión de los hinchas, quienes esperaban un mejor rendimiento para esta altura de la temporada. Las dudas no solo pasan por el funcionamiento colectivo sino también por algunas individualidades que no están rindiendo como se esperaba. La defensa, en particular, generó preocupación tras los goles recibidos ante Central, lo que podría llevar a Gallardo a realizar modificaciones para este compromiso internacional.

Una de las buenas noticias para el plantel riverplatense es la recuperación de Facundo Colidio, quien recibió el alta médica tras superar un desgarro en su aductor derecho. El delantero peleará por recuperar su lugar en el once titular, posiblemente compitiendo con Ian Subiabre para acompañar a Miguel Borja en el ataque. Además, Paulo Díaz, que quedó fuera del banco ante Rosario Central tras disputar dos partidos completos con la selección chilena, volvería a la zaga central, relevando a Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta.

Por el lado de Universitario, el equipo dirigido por Fabián Bustos está viviendo un gran momento en el torneo local. La "U" marcha tercera en la Liga 1 de Perú con 13 puntos en cinco partidos, producto de cuatro victorias y un empate, manteniéndose invicto. El conjunto crema es el actual bicampeón del fútbol peruano y busca trascender a nivel internacional, algo que no consigue desde hace varios años.

Sin embargo, la victoria 3-1 sobre Sport Huancayo en su último partido le salió cara al conjunto limeño, que perdió dos piezas importantes para el duelo contra River. Martín Pérez Guedes, volante argentino nacionalizado peruano, sufre un edema óseo en el tobillo, mientras que el defensor Matías Di Benedetto padece un desgarro que lo mantendrá fuera de las canchas por algunas semanas. Además, Rodrigo Ureña arrastra molestias en su pierna izquierda, por lo que su titularidad está en duda.

Este partido abre el camino de ambos equipos en un grupo B que se completa con los ecuatorianos Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil. Para River, como favorito de la zona, sumar de visitante sería un paso importante en su objetivo de clasificar primero, mientras que Universitario intentará cortar una racha de quince años sin poder superar la fase de grupos en el torneo continental más importante.

Formaciones probables de Universitario y River Plate

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Paolo Reyna; Andy Polo, Rodrigo Ureña, Concha, Horacio Calcaterra, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña o Milton Casco; Rodrigo Aliendro o Kevin Castaño, Enzo Pérez, Maximiliano Meza, Facundo Colidio o Ian Subiabre; Franco Mastantuono; y Miguel Borja.

Universitario vs River Plate: Ficha técnica