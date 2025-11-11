Refuerzos de River 2026: los puestos que Gallardo busca reforzar en el mercado de pases

Marcelo Gallardo enfrenta en River Plate lo que probablemente sea el peor semestre de toda su carrera como entrenador. Un equipo sin identidad y sin rumbo que padece cada partido y en donde el ciclo parece sostenerse más en la rica historia que mantiene el "Muñeco" con la institución de Núñez, que en lo que le entrega en el presente. Esto hace que sea inevitable la necesidad de darle una lavada de cara al plantel.
La renovación por un año más para el entrenador por parte del flamante nuevo presidente Stefano Di Carlo apareció como un respaldo en la previa del Superclásico que, una vez consumada la derrota frente a Boca Juniors, le da a Gallardo un poco más de aire. Pero el margen de error se achicó mucho y las dudas con respecto a qué sucederá el próximo año son muchas, ante la posibilidad de no jugar la Copa Libertadores. Lo cierto es que el "Muñeco" tiene muy en claro los puestos que quiere reforzar en el próximo mercado de pases.
Qué puestos busca reforzar Marcelo Gallardo en River para el 2026
- Un mediocampista central.
- Un lateral por la izquierda.
- Un mediapunta.
- Un delantero.
Los jugadores que se pueden ir de River en 2026
- Federico Gattoni: el defensor surgido de San Lorenzo jugó muy poco a lo largo del año y nunca logró continuidad. Tendrá que volver a Sevilla de España a fin de año ya que está a préstamo y el "Millonario" no intentará renovar el vínculo.
- Sebastián Boselli: tiene contrato con el club hasta diciembre de 2026, pero no logró nunca afianzarse. Ya estuvo a préstamo en Estudiantes de La Plata y si llega una oferta puede ser vendido, antes que quede libre.
- Paulo Díaz: el defensor es una pieza importante para Marcelo Gallardo, pero no logró tener buenos rendimientos en los últimos meses. Su contrato termina a fines del 2027, pero hay chances de que se pueda ir y Arabia Saudita aparece como posible destino.
- Milton Casco: el lateral de 37 años es otro de los futbolistas que finalizará su contrato con River una vez que termine el año. Todo indica que no le van a renovar.
- Enzo Pérez: el contrato del experimentado volante campeón de todo con el "Millonario" expira el próximo 31 de diciembre del 2025 y a sus 39 años no renovaría. Podría ir a Deportivo Maipú para terminar su carrera en el club que nació.
- Gonzalo "Pity" Martínez: regresó para una nueva etapa en el "Millonario" y las lesiones lo privaron de tener continuidad en el club. Lo más probable es que uno de los jugadores "héroes de Madrid" deje la institución.
- Ignacio "Nacho" Fernández: el ex volante de Gimnasia y Esgrima La Plata dejaría el club el 31 de diciembre del 2025 después de su segundo ciclo en el que tampoco pudo brillar como lo hizo hasta antes de su salida.
- Miguel Borja: uno de los primersos señalados por el hincha. No cumplió con las expectativas y su contrato vence en diciembre. Se pensaba en buscarle una venta para recuperar la millonaria inversión hecha por él, pero no sucederá.