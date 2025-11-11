Refuerzos de River 2026: los puestos que Gallardo busca reforzar en el mercado de pases

Marcelo Gallardo en búsqueda de refuerzos.

Marcelo Gallardo enfrenta en River Plate lo que probablemente sea el peor semestre de toda su carrera como entrenador. Un equipo sin identidad y sin rumbo que padece cada partido y en donde el ciclo parece sostenerse más en la rica historia que mantiene el "Muñeco" con la institución de Núñez, que en lo que le entrega en el presente. Esto hace que sea inevitable la necesidad de darle una lavada de cara al plantel.

La renovación por un año más para el entrenador por parte del flamante nuevo presidente Stefano Di Carlo apareció como un respaldo en la previa del Superclásico que, una vez consumada la derrota frente a Boca Juniors, le da a Gallardo un poco más de aire. Pero el margen de error se achicó mucho y las dudas con respecto a qué sucederá el próximo año son muchas, ante la posibilidad de no jugar la Copa Libertadores. Lo cierto es que el "Muñeco" tiene muy en claro los puestos que quiere reforzar en el próximo mercado de pases.

Qué puestos busca reforzar Marcelo Gallardo en River para el 2026

Un mediocampista central.

Un lateral por la izquierda.

Un mediapunta.

Un delantero.

