Los cinco jugadores más caros de River que enfrentarán a Boca en el Superclásico

Uno de los integrantes de la lista se encuentra a meses de quedarse libre por no arreglar su contrato.

Al momento de armar la convocatoria de jugadores para disputar un nuevo episodio del Superclásico argentino, la nómina de convocados de Boca expone la presencia de una serie de nombres que serán de gran ayuda para que Claudio Úbeda obtenga su segunda victoria frente a River. Lo particular es que muchos de los elegidos están bien valorados en el mercado y podrían ser víctimas de ofertas formales después de que el Mundial llegue a su fin.

En lo más alto de todo se encuentra Santiago Ascacíbar con un valor de 7 millones de euros. El joven volante de 29 años es uno de los grandes refuerzos que el Xeneize captó en el último mercado y que no sufrió tanto el proceso de adaptación, debido a que llegó, se puso la camiseta y en poco tiempo entendió cuáles son las exigencias del club, como también el paladar de la gente. No hay ninguna duda de que será titular en el estadio Monumental.

Mientras que en el segundo escalón aparece el Ezequiel “Changuito” Zeballos con un valor de 7 millones. Lo particular es que su situación contractual expone que se encuentra a meses de quedarse con el pase en su poder, debido a que no hay un acuerdo con Boca para renovar. El club pretende subir la cláusula de rescisión de 20 millones y aumentar el tiempo de duración del vínculo. Algo en lo que el jugador no está del todo convencido de firmar.

Por otro lado, el tercer lugar expone la presencia de Milton Delgado, que también dispone de un valor de mercado de 7 millones de euros. Un jugador que en el último mercado de pases recibió dos sondeos de manera formal por parte del CSKA Moscú y del Inter Miami de Lionel Messi. La postura de Boca fue rechazar las propuestas, que estableció una mesa de diálogo pero a partir de un precio base de 20 millones de dólares y sin ningún tipo de impuesto.

En el cuarto puesto es posible encontrar a Lautaro Di Lollo, que dispone de un valor de mercado de 6 millones de euros. Hay que recordar que estos precios son colocados por Transfermarkt después de un análisis que hace en base a ciertas estadísticas. El zaguero del Xeneize también está en la mira del Inter Miami, que estaría dispuesto a ofertar un máximo de 10 millones de dólares. Una cifra que no coincide con la cláusula de 15 millones, pero que Boca podría conversar.

Por último, Miguel Merentiel, que dispone de un valor de 5.5 millones de euros. “Lo que le pedí al presidente, sin suerte, es una mejora salarial a tono con lo que es Merentiel en Boca, pero todavía no he tenido suerte en ese tema”, expresó Marcelo Tejera, representante del atacante, hace unas semanas. La respuesta no tardó en llegar y desde la dirigencia le advirtieron que de momento no hay ninguna intención de sentarse a negociar una mejora salarial.

El posible once de Boca ante River

La previa expone que Claudio Úbeda decidió dejar afuera de la lista de concentrados de Boca a Kevin Zenón, Agustín Martegani y Lucas Janson. También se debe sumar que Agustín Marchesín quedó desafectado después de que se confirmara que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en el partido de Copa Libertadores ante Barcelona de Ecuador. Su reemplazante no tiene ningún tipo de misterio, debido a que Leandro Brey fue confirmado en el arco.

A falta de una confirmación y del último entrenamiento, el once del Xeneize para visitar a River sería el último que viene sumando minutos de manera regular. Es uno que contará con los nombres de Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro.