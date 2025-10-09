La nueva joya que River blindó con una cláusula de 100 millones de dólares

El volante ofensivo Cristian Jaime firmó con River

Desde hace un tiempo, hay una estrategia en River Plate que pasa por blindar a cada uno de sus refuerzos pero más que nada a las joyas de la Reserva con una cláusula de salida de 100 millones de dólares. En la tarde del miércoles, se conoció que Marcelo Gallardo tiene asegurado a un jugador que con el correcto proceso de crecimiento puede llegar a darle grandes alegrías y solucionarle varios problemas.

Uno de los desafíos que tuvo la dirigencia de Jorge Brito fue renovarle a dos jugadores que prometen un crecimiento que deje asombrado a varios. El primero en presentar obstáculos fue Ian Subiabre, que rechazaba la cláusula de 100 millones de acuerdo con las palabras expresadas por Claudio Caniggia que se desempeña como su agente. Motivado por la falta de un salario acorde valor de sus servicios.

Desde la AFA presionaron y amenazaron con sacarlo del Mundial de Clubes 2025 en el caso de que el delantero no firmase con River. Esto provocó un efecto dominó que derivó en que Cristian Jaime, volante ofensivo y creativo de la Reserva, decida aceptar la propuesta que le acercaron. "Llegó a un acuerdo para firmar su primer contrato, vínculo hasta diciembre del 2029 y cláusula de 100 millones", señaló el periodista César Merlo.

Una decisión que se demoró porque también expresado que no quería quedarse con el salario que recibe un juvenil cuando es promovido a primera. Mientras que desde el "Millonario" manifestaban que le iban a incrementar los ingresos de gran manera, pero que claramente se encontraban lejos de tener una relación con la cláusula. Algo que fue aceptado en la renovación de Lautaro Rivero como en la contratación de Juan Portillo.

Por otro lado, Gallardo había ejercido cierto tipo de presión al dejar trascender que Jaime no iba a sumar minutos con el plantel de primera en caso de no firmar. El riesgo de quedar parado y sin actividad oficial es muy grande, ya que no todos los jugadores se pueden recuperar.

¿Lautaro Rivero puede irse de River?

No hay dudas que fue un gran acierto haber dado al joven zaguero a Central Córdoba para que adquiera rodaje profesional y que se haya decidió romper el préstamo con el fin de tenerlo en el plantel de River. En un puñado de partidos se ganó la titularidad, se volvió una pieza clave en la defensa y fue convocado por la Selección Argentina con la promesa de ser una alternativa de cara al Mundial del 2026.

"No es para nada menor que ya se haya ganado un lugar en la Selección", expresó Gallardo en la última conferencia de prensa. Aunque hay un detalle negativo en todo lo mencionado y es que River podría perderlo en los próximos mercado de pases. Desde Europa señalan que se trata de una joya que podría estar en la mira de varios equipos, que colocarían una cifra que rondaría en los 25 millones de euros para quedarse con su ficha.

Sin embargo, el "Millonario" le colocó una cláusula de salida de 100 millones y decidirá su venta en caso de que la cifra sea de su agrado, además de obtener las mejores condiciones de pago que sean posibles. Detalles que le dan cierta tranquilidad a los hinchas.