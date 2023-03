Jugó en River, metió un gol de chilena y casi se trompea con Ramón Díaz en el festejo

Un exdefensor que brilló en River hizo un golazo de chilena y, en vez de festejarlo con sus compañeros o con la hinchada, se lo dedicó a Ramón Díaz porque se llevaban mal.

Un exjugador de River que brilló en ese club y en el fútbol argentino tuvo una historia bastante particular con Ramón Díaz, su propio entrenador en aquella época. Peleados casi desde el arranque del vínculo entre ambos porque no era titular, el exdefensor marcó un gol en el estadio Monumental y no lo celebró tanto con sus compañeros y con los miles de hinchas presentes en las tribunas, sino que fue directamente a gritárselo en la cara al ídolo riojano.

El protagonista es nada menos que Roberto Trotta, uno de los mejores zagueros a nivel nacional entre finales de la década de 1980 e inicios de la del 2000. Con aquel tanto de chilena contra Newell´s en la antepenúltima y 17° fecha, el excentral resultó determinante para el título obtenido por "El Millonario" en el Torneo Clausura 1997. No obstante, al encuentro siguiente ante Vélez, el técnico lo sacó y colocó al paraguayo Celso Ayala en su lugar bajo el argumento de que "no hay que hacer cambios importantes en el final del campeonato".

Más tarde, Trotta reveló con respecto a su relación con Díaz que esa descarga personal "no fue una revancha ni una venganza, sino una especie de bronca acumulada". "Se lo grité a Ramón y él lo sabe muy bien", reconoció. Por su distancia con el DT, el defensor se marchó a Racing y recién regresó a Núñez en 1999 para completar tres trofeos con "La Banda". También defendió los colores de Estudiantes de La Plata, Vélez y Unión de Santa Fe, en tanto que además se desempeñó en Italia, España, México y Ecuador.

En la entrevista del Líbero vs. (TyC Sports), Trotta recordó: “El gol de chilena que hice en River fue para Ramón Díaz. Se lo grité porque no me ponía y yo me quería ir. Le demostré que quería y podía jugar... Quise ir a entregarle la camiseta en la mano, pero no me dejaron". Incluso, repasó más detalles del picante ida y vuelta con el emblema del club: “En el vestuario, (Ramón) llegó con sus zapatos y se me paró enfrente. Me preguntó si ese festejo era para él, le dije que sí, que era todo para él... Me dio la mano, me felicitó y se fue”.

Ramón Díaz y Trotta, una relación turbulenta en River.

A pesar de que ya pasaron más de 25 años de aquella caliente situación, Roberto continúa con bronca porque no jugaba en un equipo de lujo riverplatense: "El peor DT de mi carrera fue Ramón Díaz. Nunca dijo nada, nunca hizo nada". En total, el exzaguero disputó 79 encuentros oficiales en River, con 7 goles, 5 expulsiones y 3 títulos.

Por qué se llevaban mal Ramón Díaz y Trotta en River

En una entrevista con El Gráfico en 2002, el ex Vélez explicó que al prin­ci­pio, el vínculo con el estratega era "nor­mal" porque "nun­ca fue de char­lar con los ju­ga­do­res". Incluso, detaló que "des­pués, la co­sa se trans­for­mó en una re­la­ción tí­pi­ca de una per­so­na que quie­re ju­gar y al­guien que no la de­ja". "Yo ten­go mi tem­pe­ra­men­to y, si ha­go las co­sas bien co­mo pa­ra que me pon­gan y no lo ha­cen, me fas­ti­dio. No me gus­tan las in­jus­ti­cias y me­nos si vie­nen de una per­so­na co­mo él", profundizó.

Consultado al respecto de que Martín Cardetti y otros exfutbolistas de "La Banda" también habían fulminado a Díaz cuando se fueron de la institución, Trotta no tuvo dudas y especuló: "Una de dos. Es un ti­po jo­di­do o to­dos los que tu­vi­mos pro­ble­mas con él es­ta­mos mal de la ca­be­za". También reflexionó que "si va­rios lo cri­ti­can es por­que de­ben te­ner ra­zón" y añadió entre risas que "es más, has­ta se po­dría ar­mar un equi­po de on­ce: ´Los Bo­rra­dos por Ra­món´".

Cuando se mencionaba al riojano mediáticamente con un posible reemplazante de Marcelo Bielsa en la Selección Argentina, Roberto se sorprendió: "Nooo, en serio, le falta experiencia". También consideró que "tie­ne mu­chí­si­ma suer­te, só­lo pue­de di­ri­gir en Ri­ver por los ju­ga­do­res que hay" y concluyó, bien picante: "Es el téc­ni­co de los me­jo­res ju­ga­do­res del país, no le bus­que­mos otra ex­pli­ca­ción... Qui­sie­ra ver­lo en un equi­po co­mo Chi­ca­go o Es­tu­dian­tes".