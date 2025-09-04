Inquietud en River por el futuro de Franco Armani en el fútbol argentino: "Se retira en ..."

El último equipo de Armani no podría ser River

En los últimos duelos mano a mano, River logró avanzar de ronda después de que Franco Armani agigantó su figura al contener penales y dejar atrás la etiqueta de ser un arquero no sabía como desviar los disparos. Esto provocó que los hinchas pidan que su retiro se de en la Argentina, pero una voz que lo conoce y bastante se animó a ir contra la corriente.

Lo contractual señala que el Pulpo se encuentra atado al Millonario hasta finales del 2026, y que de momento no hay charlas para que el vínculo se extienda. Además, se debe mencionar que la figura de Jeremías Ledesma en el banco de suplentes invita a pensar que no hace falta salir a buscar un reemplazante. El cambio se daría cuando Marcelo Gallardo entienda que es el momento adecuado.

Una reflexión que se encuentra alentada por un comentario que llega desde el exterior. "No hemos hablado de este tema últimamente. Seguro que la gente de Nacional lo añora porque lo quiere, lo idolatra a Franco Armani", expresó Reinaldo Rueda, ex entrenador del arquero en el conjunto colombiano, en charla con Guardia Alta. Fue su indiscutido en la obtención de la Copa Libertadores 2016.

"Yo creo que Franco termina y se retira en Atlético Nacional", agregó. No es una declaración más, debido a que el arquero hizo una promesa de regresar cuando se despidió en el 2018 después de haber sido comprado por el Millonario. Aunque el paso de los partidos lo transformó en ídolo y son muchos los hinchas que rechazan su salida. Sus últimas actuaciones exponen que está muy vigente y es el salvador del equipo en momentos donde lo futbolístico no da respuestas.

La cláusula en el contrato de Armani

El contrato de Franco Armani en River tiene fecha de vencimiento en diciembre del 2026, pero el final podría llegar antes de tiempo gracias a un cláusula que pocos hinchas conocen y que enciende las alarmas de cara a enero. Una en la que puede retirarse del plantel siempre y cuando cumpla con determinados requisitos.

Lo que se desprende es que el arquero cuenta con la chance de ponerle fin de manera unilateral a su contrato durante los primeros 15 días del próximo año. Solo alcanza con avisar de que pretende rescindir, y marcharse al equipo que lo pretenda. Sin embargo, es muy probable que cumpla con lo firmado.

Incluso se está mencionando la chance de que en los próximos meses se registre una importante reunión en la que River le ofrecerá renovar por dos temporadas más. Esto podría provocar que ataje sus últimos partidos de su carrera como profesional bajo los tres palos del Estadio Monumental. "Su idea es decirle adiós al fútbol con el Millonario", expresó Gustavo Yarroch hace un tiempo y se estima que el parecer no se modificó.

¿Qué va a pasar con Ledesma?

Por otro lado, la continuidad de Jeremías Ledesma es una incógnita porque se incorporó de la mano de Martín Demichelis para iniciar el proceso de recambio dentro del arco. Sin embargo, esto dio un giro de 180 grados cuando Marcelo Gallardo asumió para darle inicio a su segundo ciclo, ya que no dudó en elegir a Franco Armani y entregarle la cinta de capitán.

Lo particular es que Konan tiene contrato con el Millonario hasta diciembre del 2018, pero si culmina la vigente temporada sin sumar minutos va a comenzar a considerar la idea de marcharse a préstamo. Hay que recordar que su ficha fue comprada al Cádiz de España en un valor cercano a los 2.6 millones de dólares. Cualquiera que lo quiera tendrá que realizar un ingreso similar o superior.