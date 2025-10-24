¿Hay reemplazante para Armani? El llamativo pedido de Bono que sorprende a River: “Ojalá”

Bono quiere cumplir su sueño de atajar un partido oficial en River

Una de las grandes incógnitas que hay en River de cara al futuro es quién va a ser el elegido para reemplazar a Franco Armani cuando decida retirarse o marcharse a Atlético Nacional para cumplir su promesa de regresar. Al parecer ya hay un candidato que se está autopostulando y que se trataría de un enorme refuerzo de lujo como es Yassine Bounou.

El “Pulpo” tiene contrato hasta diciembre del 2026 y de momento solo existen rumores de que podría extender el mismo por dos temporadas más. También hay un detalle contractual en el que puede decidir marcharse en el próximo mercado de pases siempre y cuando ejecute una cláusula en los primeros 15 días de enero que le permita romper su vínculo de forma unilateral.

Bono quiere cumplir su sueño de atajar un partido oficial en River

Lo más probable es que Franco Armani cumpla con su vínculo con River, pero no está asegurada su presencia dentro del plantel para la temporada 2027. Ahí es donde la figura de Yassine Bounou comienza a crecer. “Ojalá. Es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo porque tengo un cariño muy grande al fútbol argentino y a Argentina en general”, expresó en charla con TyC Sports.

Sin embargo, hay un detalle más que particular, ya que el arquero de la Selección de Marruecos tiene contrato con el Al-Hilal de Arabia Saudita hasta junio del 2028. “Es algo que no se puede planear, porque no es fácil”, expresó. Aunque su valor de mercado es bastante favorable para el “Millonario” porque es de 5.5 millones de euros. Una cifra que puede afrontar con cierta tranquilidad.

“Siempre cuando estás en un lugar y tenés la oportunidad de competir, no es fácil decidir, sabiendo que en Argentina no es fácil entrar también porque los equipos tienen a sus arqueros. Son situaciones que se tienen que dar, pero siempre que hablo con gente de Argentina hay buena onda y ese cariño que hace que quiera jugar en el fútbol argentino”, culminó.

¿Y qué va a pasar con Ledesma?

Una de las incógnitas dentro del plantel de River es la continuidad o no de Jeremías Ledesma, debido a que llegó para ser titular pero el paso del tiempo expone que no alcanzó la barrera de los 10 partidos. Un arquero que tranquilamente puede ser parte del once inicial de cualquier otro equipo del fútbol argentino como también de la región sudamericana y hasta en Europa.

Los trascendidos señalan que podría darse una charla con Marcelo Gallardo cuando la vigente temporada llegue a su fin. Se estima que en ella se buscará llegar a un acuerdo para ver si puede coleccionar más partidos o debe marcharse con el fin de darle mayor rodaje a su carrera. Esté último es clave, debido a que dispone de propuestas de ciertos equipos de la Liga de España.

Eso sí, Jeremías Ledesma deberá presentar una propuesta formal acorde a los gustos de River para marcharse en el mercado de pases de verano. Una que supere el ingreso de 4 millones de euros, porque fue el dinero que se colocó en comprar su ficha. Cualquier otro ofrecimiento será analizado y se determinará qué tan rentable es.

