Salió campeón de Europa, es fanático de River y elogió a Demichelis por su trabajo: "Es capaz"

Un futbolista que se consagró campeón de Europa, brilla en el Viejo Continente y es hincha fanático de River Plate elogió a Martín Demichelis por su trabajo en el "Millonario".

Luego de consagrarse campeón de la UEFA Europa League en el Sevilla tras vencer por penales a la Roma en Budapest, Hungría, un importante futbolista que la rompe en el Viejo Continente elogió a Martín Demichelis por su trabajo en River. El futbolista, fanático de la institución de Núñez, no dudó en demostrar una vez más la pasión que siente por los colores de la "Banda" y opinó del presente del equipo.

Se trata de Yassine Bounou, mejor conocido como Bono, quien representó a Marruecos en el Mundial de Qatar 2022 y levantó por segunda vez el trofeo continental con el conjunto "Andaluz". Como lo hizo en otras ocasiones, el guardameta marroquí demostró que sigue, desde hace años, muy de cerca la actualidad del elenco que hoy comanda el exdefensor. Ahora, y ante los ojos de millones por sus declaraciones, el portero se animó a opinar del DT.

"Está en la línea en la que venía. Creo que Martín está haciendo un buen trabajo. Desearle mucha suerte porque River no es un club fácil. Y hasta ahora está demostrando que es capaz de dirigir a un club como River", lanzó Bono en diálogo con ESPN una vez culminado el encuentro en el que gritó campeón de la Europa League. Cabe destacar que, en la Liga Profesional, el elenco de "Micho" está en primer lugar con 6 puntos de ventaja con San Lorenzo tras 18 fechas disputadas, en la Copa Argentina avanzó a 16avos de final y en la Libertadores tendrá que ganar los dos partidos que restan para meterse en octavos.

Por otro lado, el arquero habló de cómo acompaña a la institución a pesar de la distancia: "Cuando se puede veo los partidos y, como dije, River está más o menos en la línea en la que venía con el 'Muñeco'". Con respecto a su ilusión con calzarse el buzo del "Millonario", el portero oriundo de Marruecos con raíces canadienses, aseguró en una entrevista con Infobae tiempo atrás: "Me encantaría jugar allí alguna vez, pero nunca se sabe..."

La historia de Bono: el arquero hincha de River que fue clave en el Mundial de Qatar 2022

Bono, el arquero de Marruecos, fue la gran figura de su seleccionado en el Mundial de Qatar 2022 y es conocido, además, por ser hincha de River Plate. Como varios jugadores en el mundo, el caso del arquero que se desempeña en el Sevilla es uno de los tantos que son fanáticos de un club del fútbol argentino. El futbolista al que le encanta Ariel Ortega, elogió a Franco Armani y que sueña con jugar en nuestro país.

Al margen de ser marroquí, Bono recibió como primer regalo una camiseta de la Selección Argentina y no se despegó más de ella. La "Albiceleste" pasó a ser su favorita y el "Burrito" un gran referente del fútbol y también de la vida. Tal es así que hasta le puso el nombre del ex jugador del "Millonario" a su perro en honor a él. Pero claro, no se quedó con lo que logró el jujeño, sino que conoció mucho más de la vida de la institución de Núñez.