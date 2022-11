El arquero de Marruecos pidió el cambio antes de que comience el partido: los motivos

Bono, el arquero de Marruecos, tuvo que salir del campo de juego minutos antes de que comience el partido contra Bélgica por el Mundial a raíz de una inesperada razón.

Bono, el arquero de la Selección de Marruecos, se vio obligado a salir del campo de juego minutos antes de que comience el partido contra Bélgica por la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Luego de que suenen los himnos de cada país en la previa del duelo, el portero no pudo iniciar el encuentro junto a sus compañeros y se perdió este cruce trascendental. La situación sorprendió a más de uno.

El hombre que fue figura en el debut contra Croacia, fundamental en su equipo, no pudo atajar tal como lo hizo días atrás y su compañero, Munir, ocupó su lugar en el verde césped. Por suerte para su Seleccionado, esta acción no contó como un cambio ya que se dio previo al cotejo. Minutos después, trascendió que fue lo que sintió el futbolista que se desempeña en el Sevilla de España, pero no lo confirmaron de manera oficial.

Al parecer, lo que marginó al arquero del partido fue un problema estomacal y esto llevó a que tenga que salir rápidamente del verde césped. Una imagen por demás particular fue que la formación tuvo que posar dos veces para la clásica foto, ya que luego de la misma el propio Bono se acercó a su técnico y este último pidió el cambio. Tras el ingreso de su compañero, el equipo nuevamente se acomodó para las cámaras.

El encuentro que Marruecos le ganó 2 a 0 a Bélgica corresponde al Grupo F de la Copa del Mundo, que también comparten con el último subcampeón, Croacia, y con Canadá. Los belgas ganaron por la mínima en el debut ante los canadienses y, por su parte, el conjunto marroquí empató ante el elenco croata y sueñan con meterse en los octavos de final del Mundial. Claro que, será clave que su arquero titular no falte en el próximo compromiso de la fase de grupos.

La historia de Bono: el arquero hincha de River que fue clave en el empate entre Marruecos y Croacia

Bono, el arquero de Marruecos, fue la gran figura del partido contra Croacia por el Grupo F del Mundial de Qatar 2022 en el empate 0 a 0 y es conocido, además, por ser hincha de River Plate. Como varios jugadores en el mundo, el caso del arquero que se desempeña en el Sevilla es uno de los tantos que son fanáticos de un club del fútbol argentino. El futbolista al que le encanta Ariel Ortega, elogió a Franco Armani y que sueña con jugar en nuestro país.

Al margen de ser marroquí, Bono recibió como primer regalo una camiseta de la Selección Argentina y no se despegó más de ella. La "Albiceleste" pasó a ser su favorita y el "Burrito" un gran referente del fútbol y también de la vida. Tal es así que hasta le puso el nombre del ex jugador del "Millonario" a su perro en honor a él. Pero claro, no se quedó con lo que logró el jujeño, sino que conoció mucho más de la vida de la institución de Núñez.