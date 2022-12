Bono: el arquero de Marruecos hincha de River que eliminó a España

Bono, el arquero de Marruecos, fue clave en la definición por penales ante España en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y es fanático de River. Conocé su historia y cómo se hizo hincha del "Millonario".

Bono, el arquero de Marruecos, fue la gran figura atajando dos penales ante España por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 luego de que el encuentro finalice 0 a 0 tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue. Además, el portero que también la rompió en la fase de grupos es conocido por ser hincha de River Plate. Como varios jugadores en el mundo, el caso del portero que se desempeña en el Sevilla es uno de los tantos que son fanáticos de un club del fútbol argentino. El futbolista al que le encanta Ariel Ortega, elogió a Franco Armani y que sueña con jugar en nuestro país.

Al margen de ser marroquí, Bono recibió como primer regalo una camiseta de la Selección Argentina y no se despegó más de ella. La "Albiceleste" pasó a ser su favorita y el "Burrito" un gran referente del fútbol y también de la vida. Tal es así que hasta le puso el nombre del ex jugador del "Millonario" a su perro en honor a él. Pero claro, no se quedó con lo que logró el jujeño, sino que conoció mucho más de la vida de la institución de Núñez.

En su puesto, Bono también reconoció que algunos de los que pasaron por la "Banda" fueron más que importantes para su formación. Germán "Mono" Burgos es uno de ellos, y comparte una gran amistad con él. Dos, infaltables, que comparten su ranking son Amadeo Carrizo y el "Pato" Ubaldo Matildo Fillol, pero también valora a Armani como uno de los mejores de la actualidad.

Uno de los detalles poco conocidos de su vida es que estuvo en la final de la Copa Libertadores del 2018 alentando a River contra Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu. De hecho, un ex hombre del "Millo" le consiguió entrada a pocos días del partido, y fue nada más y nada menos que un colega suyo: Leandro Chichizola. El detalle sobre su asistencia a dicho cotejo, fue que "se lesionó" pocos días y estuvo en la cancha sin dudarlo mientras su equipo -por entonces el Girona- jugaba contra el Athletic Bilbao.

La tremenda atajada de Bono para salvar a Marruecos contra Croacia en fase de grupos

Una de las atajadas en las que se lució Bono para impedir un gol de España ante Marruecos