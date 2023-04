La figura extranjera del Mundial que se ilusiona con llegar a River: "Me encanta"

Una de las figuras extranjeras del Mundial de Qatar 2022 se ilusiona con llegar al River de Martín Demichelis en el próximo mercado de pases. "Me encanta", se sinceró públicamente.

Una de las grandes figuras extranjeras del Mundial de Qatar 2022 se ilusiona con llegar a River en el próximo mercado de pases. El club de Núñez marcha primero en la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino y apunta a fortalecer el plantel dirigido por Martín Demichelis de cara al segundo semestre.

Quien manifestó públicamente su deseo de vestir la camiseta del "Millonario" es nada menos que Bono, arquero de Sevilla que brilló con el buzo de la Selección de Marruecos en la pasada Copa del Mundo. El guardavalla con raíces canadienses, de 32 años y 1.95 metro, fue uno de los pilares de la gesta del conjunto africano: fue el primero en la historia de su continente en terminar entre los cuatro mejores de la máxima competencia.

Bono quiere jugar en River: "Soy hincha desde muy pequeño"

El futbolista le brindó una entrevista al portal de noticias Infobae y allí reconoció: "Soy hincha de River desde muy pequeño, desde que mi padre me regaló una camiseta de la Selección Argentina, que fue mi primera camiseta de fútbol. Y desde ese momento siempre me gustó la Argentina". "Me encantan los argentinos y, en especial, los hinchas de River", profundizó.

Al mismo tiempo, Yassine Bounou aclaró: "Nunca pude ir a conocer el (estadio) Monumental, pero sí estuve en la final de la Copa Libertadores de 2018 en el Santiago Bernabéu (de Madrid) y fui a Japón a verlo contra Barcelona en el Mundial de Clubes en 2015". A la hora de explicar el curioso fanatismo por un equipo tan lejano a su tierra de origen, el futbolista no dudó: "(Ariel) Ortega es mi ídolo desde niño y él lo sabe, lo pudimos hablar por las redes sociales. Mi perro se llama Ariel en su homenaje. Me emocioné mucho al recibir la camiseta de ´Orteguita´ y me envió un mensaje de video".

Bono, fan de River por Ortega.

"Me encantaría jugar allí alguna vez, pero nunca se sabe...", amplió Bono con relación a la chance de defender los tres palos de River. Además, expresó que "ojalá suceda" y completó: "Me encanta ese ambiente, lo que cantan, cómo se vive".

Los números de Bono en Sevilla y la Selección de Marruecos

Desde su arribo al club español en 2019, el arquero disputó 136 partidos oficiales con 132 goles recibidos y 1 título conquistado. Además, el ex Atlético de Madrid B, Zaragoza y Girona jugó 54 encuentros con los colores de su país, con 28 tantos encajados y 33 vallas invictas.