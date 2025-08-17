Gallardo piensa en la Libertadores: la brutal decisión del DT de River ante Godoy Cruz

Los 11 de River que eligió Gallardo vs. Godoy Cruz pensando en la Libertadores

River Plate recibirá a Godoy Cruz de Mendoza este domingo 17 de agosto desde las 18.30 en el Estadio Más Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura y Marcelo Gallardo ya decidió qué hará con respecto a este compromiso. Es que tanto el "Millonario" como el "Tomba" mendocino tendrán compromisos claves por la Copa Libertadores como por la Sudamericana y el DT lo sabe bien. Es por eso que optará por un 11 que probablemente sea muy diferente al que presentó contra Libertad de Paraguay en la ida de los octavos de final del certamen continental.

Por supuesto, la prioridad para el "Muñeco" es obtener por quinta vez en la historia del club dicho trofeo, pero primero tendrán que superar al conjunto paraguayo el jueves 21 en Núñez. Por ello, el estratega más ganador de la institución guardará a algunos de sus mejores futbolistas pensando en dicho cotejo que será clave para avanzar a cuartos. De hecho, hay varios titulares que se quedarían afuera y hay un candidato firme a estar desde el arranque.

La posible formación alternativa de River vs. Godoy Cruz de Mendoza

Lautaro Rivero es uno de los jugadores en los que Gallardo confía para este duelo contra Godoy Cruz y tiene serias chances de estar desde el arranque. Las ausencias de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, sumado a que el joven no integra la lista de la Libertadores, lo posicionan para compartir la dupla central con el uruguayo Sebastián Boselli. Por otro lado, el chileno Paulo Díaz tampoco jugaría desde el primer minuto para "cuidarlo" pensando en Libertad.

Por otro lado, otros nombres aparecen en la carpeta del "Muñeco" para definir una formación con el objetivo de sumar de a tres en el Clausura. Ian Subiabre y Juan Cruz Meza podrían ser parte de los 11 mientras que Juan Carlos Portillo tendría su debut con la camiseta del "Millonario" en el mediocampo. De esta manera, los titulares serían: Franco Armani; Fabricio Bustos, Boselli, Rivero, Milton Casco; Portillo, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Santiago Lencina, Miguel Borja o Ian Subiabre.

Lautaro Rivero se perfila para jugar en River vs. Godoy Cruz

Cuándo juegan River vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo verlo online

El clásico entre el "Millonario" y el "Tomba" de Mendoza se disputará este domingo 17 de agosto desde las 18.30, en el Estadio Más Monumental por la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025. El árbitro del encuentro, que contará con hinchas visitantes, será Sebastián Zunino. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El fixture de River Plate en el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina 2025