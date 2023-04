ESPN: Navarro Montoya dijo que River le puede competir a Manchester City y lo fulminaron

Carlos Navarro Montoya dijo en ESPN Equipo F que "este River le puede competir a Manchester City" y lo destrozaron en las redes sociales. El ídolo de Boca, panelista del programa de Sebastián "Pollo" Vignolo, llenó de elogios al equipo dirigido por Martín Demichelis. Tal es así que aseguró que puede pelearle de igual a igual al de Pep Guardiola.

El exarquero del "Xeneize" fue parte del ciclo en el que analizaron la goleada de "Los Ciudadanos" por 4-1 a Arsenal en un partido clave para la definición de la Premier League de Inglaterra. Apenas culminado el encuentro en el Etihad Stadium, el exjugador comparó al City con "El Millonario", cómodo líder de la Liga Profesional 2023.

A través de Twitter, algunos fanáticos del fútbol argentino cruzaron al ex Boca por su opinión. En la mencionada aplicación, ciertos hinchas de varios equipos diferentes liquidaron al exfutbolista con comentarios como: "Me quiero morir", "no se puede ver más la televisión", "no puede ser posible", "el mejor River de (Marcelo) Gallardo hizo un papelón en el Mundial de Clubes", "Navarro Montoya es un hdp", "paren un poco", "es muy gracioso" y "jugando a media máquina, el City le hace 4".

Qué dijo Navarro Montoya en ESPN sobre River y Manchester City

En pleno debate acerca del buen funcionamiento del conjunto de Guardiola, el exguardavalla apuntó: "Nosotros hablamos de River como un equipo diferencial con respecto al resto y digo que River le compite a Manchester City por las características que tiene y por ser un equipo diferente". "Yo creo que compite por su manera de jugar y porque su entrenador tiene un conocimiento y una formación que tiene que ver con el fútbol europeo", insistió.

Para argumentar su curiosa visión al respecto, "El Mono" destacó que "los equipos argentinos tienen esa capacidad de complicar los partidos a los rivales" y profundizó: "Yo te digo que este River, que es hoy por hoy el mayor exponente del fútbol argentino, creo que compite". Incluso, cerró con el concepto de que "el mejor equipo del fútbol argentino es River y está en condiciones de competir".