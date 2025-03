Enzo Pérez filtró qué les prohíbe Marcelo Gallardo en River: "Nos mata"

Enzo Pérez rompió el silencio en River Plate y reveló una intimidad del plantel comandado por Marcelo Gallardo. El experimentado volante mendocino que regresó de la mano del "Muñeco" a la institución habló con el sitio oficial de la FIFA de cara al Mundial de Clubes 2025, que se desarrollará en los próximos meses, y dejó algunas perlitas. A su vez, también se refirió al objetivo de cara a dicho certamen.

El "Millonario" debutará contra Urawa Red Diamonds de Japón, luego se verá las caras con Monterrey de México y finalmente se cruzará con Inter de Milán en la última fecha del Grupo E. El mediocampista con pasado en Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz también opinó sobre este cotejo contra el conjunto europeo y no se guardó nada. Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención fue donde contó qué les prohibió el DT.

Enzo Pérez reveló que, en River, Gallardo les prohíbe comer panchos

"De las comidas preferidas, el pancho no lo podemos comer porque el nutricionista nos mata y el técnico también. El café después de cualquier comida, pero me quedo con el marisco porque me gusta mucho el pescado", esbozó Enzo Pérez acerca de lo que no les permite Gallardo en el plantel del "Millonario". Por otro lado, también lo llenó de elogios: "Le gusta mucho que sus jugadores tengan una perfección y una identidad de juego. Busca que el jugador mejore día a día para que el equipo evolucione y juegue cada vez mejor. A mí particularmente me hizo crecer muchísimo a nivel mental. Hace que uno no se quede con lo que hizo, sino que siga evolucionando".

Con respecto a la competencia en cuestión, el volante agregó: "Va a ser algo muy lindo para los equipos que vamos a tener la posibilidad de estar en la competencia. Por el momento queda un poco lejano, pero a medida que se vayan acercando los días va a ser muy especial para todos. El objetivo estando en River es llegar lo más lejos posible respetando a los clubes importantes que vamos a tener enfrente. Hay que ganar y jugar bien en este club". Si bien se medirán contra Inter de Italia en la última fecha del grupo, el mediocampista palpitó dicho cruce: "Va a ser algo muy importante cerrar la zona y medirnos con ellos. Hay que ver cómo llegan los dos equipos a dicha instancia".

El mensaje de Enzo Pérez para los hinchas de River de cara al Mundial de Clubes

El mediocampista mendocino se refirió puntualmente a los fanáticos que viajarán a Estados Unidos para disfrutar de este certamen y lanzó: "Los hinchas de River van a convertir el estadio donde vamos a jugar por la pasión que tienen. Se va a vivir de la misma manera que en el Monumental".

Enzo Pérez habló con el sitio oficial de la FIFA antes del Mundial de Clubes 2025

