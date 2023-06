El último adiós de la hija del hincha de River que murió en el Monumental: "Te amo"

La despedida en Instagram de la hija de Pablo Serrano, el hincha de River que murió en el estadio Monumental durante el partido contra Defensa y Justicia. El posteo de la joven Mía Serrano.

La hija de Pablo Marcelo Serrano, el hincha de River que murió en el estadio Monumental, le dio el último adiós a través de su cuenta de Instagram. La joven le dedicó unas breves pero sentidas palabras a su padre después del triste episodio que le causó el fallecimiento a los 53 años, mientras se desarrollaba el partido frente a Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional de Fútbol 2023. De acuerdo con las primeras hipótesis, el fanático cayó al vacío desde la tribuna Sívori Alta a la Sívori Baja.

El fanático del "Millonario", de la filial de Morón (Provincia de Buenos Aires), fue con su hija Mía Serrano a ver el encuentro, aunque lo observaron desde distintos sectores de la cancha. El triste hecho fue de público conocimiento a los 25 minutos del primer tiempo y luego de que durante un buen rato los hinchas cantaran "pará el partido la p... que lo parió...". Como consecuencia de esto, el árbitro Fernando Rapallini decidió suspenderlo.

La triste despedida de la hija de Pablo Serrano, el hincha de River que murió en el Monumental

Mediante una historia que subió en su perfil de Instagram, la joven Mía, de 15 años, publicó una foto de ambos juntos cuando ella era una niña y simplemente escribió: "Te amo para toda la vida, papá". El simpatizante era socio del club de Núñez y formaba parte de la agrupación “Los Pibes del 20″ con sede en Castelar, partido bonaerense de Morón, donde tenía registrado uno de sus domicilios. Más conocido como "Carucha" por sus seres queridos, trabajó durante 13 años en tres empresas de servicios de seguridad y solía ir a alentar al equipo de su corazón.

La triste despedida de la hija a Pablo Serrano, el hincha de River que murió en el Monumental.

El mensaje de la filial de Morón para despedir al hincha de River que murió en el Monumental: "La desgracia"

A través de un posteo en su cuenta de Facebook, el grupo al que pertenecía el hombre fallecido publicó: "Hoy nos tocó la desgracia muy de cerca. Desde Filial Morón queremos expresar nuestro más sentido pésame para la familia, amigos y seres queridos de Pablo Serrano. Hincha, socio y amigo de River Plate". "Queremos mandar un fuerte abrazo y solidarizarnos con todos los amigos de su agrupación Los Pibes del 20 de Morón, estamos a su disposición para lo que necesiten", completaron.

La palabra de Fernando Rapallini, el árbitro que suspendió River vs. Defensa y Justicia

Una vez trascurridos los hechos, el juez principal del encuentro declaró ante la prensa presente: “Escuché que la tribuna estaba pidiendo parar el partido, lo paramos para ver qué pasaba y me dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmado que había fallecido". "A los 4 o 5 minutos me confirmaron que había fallecido y los organismos de seguridad me informaron que el partido estaba suspendido, así que nos fuimos", remató.