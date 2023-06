River vs. Defensa: suspendido por la muerte de un hincha en el Monumental

El partido entre River Plate y Defensa y Justicia fue suspendido después de la muerte de un hincha que cayó de una tribuna a otra en pleno partido.

El partido entre River Plate y Defensa y Justicia fue suspendido tras la muerte de un hincha del "Millonario" en pleno encuentro por el fallecimiento de un hincha. El fanático en cuestión cayó de una tribuna a la otra y falleció a los pocos minutos en el Estadio Monumental. El árbitro, Fernando Rapallini, tomó la decisión de parar el encuentro luego de hablar con los capitanes de ambos equipos en el campo de juego.

La tragedia ocurrió en la platea Sívori alta y el simpatizante cayó de la misma cerca de los 25 minutos del primer tiempo cuando el cotejo estaba 0 a 0. Claro que, todo lo sucedido a nivel futbolístico hasta ese momento quedó a un costado por la situación que obligó al colegiado a frenar las acciones. Luego de varios minutos, la máxima autoridad en el campo de juego avisó a los jugadores lo que sucedió y comenzaron a retirarse del verde césped.

Los hinchas presentes en la Sívori dejaron de cantar y tocar los bombos al instante de lo sucedido. En ese momento, los simpatizantes de esta tribuna cantaron contra el árbitro para que pare el partido por lo que pasó. Ante esto, Rapallini frenó el partido unos minutos, continuó jugándose y poco tiempo después lo detuvieron directamente.

El público presente en el Estadio Monumental tuvo que salir rápidamente de las instalaciones a raíz del triste hecho ocurrido. Sin dudas, lo que pasó conmovió al país por la situación que se vivió cuando el partido entre el "Millonario" y el "Halcón" de Florencio Varela transcurría. Claro que, hasta el momento no se conocieron datos acerca de la identidad de la persona que cayó varios metros de altura.

En cuanto a lo futbolístico, los de Martín Demichelis tuvieron una de las situaciones más claras con un remate de Nicolás De La Cruz cerca del área chica que, Ezequiel Unsaín, el arquero de Defensa tapó y desvió. Fue la situación más clara en favor del local, que casi abre el marcador y se pone en ventaja. Este cruce es trascendental para seguir como líder de la Liga Profesional de Fútbol y sacar más ventaja con sus perseguidores en el mencionado torneo.

Fernando Rapallini habló luego de la suspensión y dio detalles del momento: "En un momento escuché que en la tribuna cantaron que paremos el partido, lo paramos para ver qué pasaba, me dijeron los directores de partido que había una persona que estaba grave, todavía no estaba confirmado que había fallecido. Les dije que me mantengan al tanto y a los cinco minutos me avisaron que había fallecido y entonces los organismos de seguridad determinaron que estaba suspendido y nos fuimos".

Parte de la Policía de la Ciudad:

"Suspendieron el partido entre River y Defensa luego de que un hincha muriera tras arrojarse de la tribuna. El partido entre River Plate y Defensa y Justicia que se estaba disputando este sábado en el Estadio Monumental se suspendió luego de que un hincha se arrojara al vacío desde la tribuna Sívori Alta. Al lugar se hizo presente personal de la Comisaría Vecinal 13A, luego de llamados al 911. En la zona se implantó gazebo y se realizaban las actuaciones correspondientes"

