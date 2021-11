El método Gallardo: secretos del éxito del DT de River campeón y su trabajo obsesivo en juveniles

Gabriel Rodríguez, coordinador de las divisiones menores y captador de talentos en River, habló con El Destape sobre la clave del éxito de los años de títulos de Marcelo Gallardo. La radiografía y los secretos de uno de los pocos DT del mundo que logró mantener su cargo, y ser competitivo, a base de un proyecto pensado desde la cantera.

En primer lugar, para comprender a Marcelo Gallardo hay que tener en cuenta que es una especie de workaholic. Posee una gran obsesión por el trabajo e intenta estar pendiente de todo lo que sucede en River, donde se formó como futbolista desde los 11 años y comprendió a la perfección cuál es el ADN del club. En aquel proceso de formación que tuvo, hubo alguien que lo preparó desde esa edad: se trata de Gabriel Rodríguez, quien hoy se destaca como captador de talentos y coordinador de las divisiones menores del "Millonario" y fue el encargado de fichar al "Muñeco" y a otras grandes figuras.

Rodríguez, en charla exclusiva con El Destape, mostró que conoce en detalle cada rincón del Monumental y también los movimientos de Gallardo. A los 21 años tuvo su primer trabajo como entrenador de juveniles en River. Fue el propio maestro Adolfo Pedernera -formó parte del recordado e histórico equipo "La Máquina", ganó 14 títulos y también consiguió tres Copa América con la Selección Argentina- el que le enseñó cómo captar y formar jugadores de fútbol. Con ese legado detrás, fue que en 1988 descubrió a un talentoso niño que en una prueba se destacó. En aquel entonces era "El Muñequito", que después se convirtió en una leyenda del club y ahora lo admira por su manera de trabajar: "Yo a Marcelo (Gallardo) lo fiché desde muy chiquito. Y al margen de su éxito y de lo que está desarrollando hoy en día, quién le puede discutir que conoce el club mejor que nadie. Lo fiché a los 11 años y ha estado toda la vida en el club".

Los secretos del éxito de Marcelo Gallardo en River

Marcelo Gallardo volvió a conseguir un nuevo título, el número 13 como DT de River, que significó la estrella 50 a nivel local de "El Millonario" tras golear por 4-0 a Racing en el estadio Monumental. Sentado en el banco de suplentes desde el 6 de junio de 2014, hace más de siete años, le devolvió al conjunto del barrio porteño de Núñez el estilo de juego que siempre caracterizó al club, con una perspectiva amplia y pensada no sólo en lo que respecta al trabajo de la Primera División, y en los resultados inmediatos que el fútbol argentino demanda, sino también en el semillero. Es decir, en el futuro.

A base de la confianza que le brindó Enzo Francescoli, manager de River que lo llamó para tomar las riendas tras la abrupta salida de Ramón Díaz; del apoyo por parte de la directiva comandada por el presidente Rodolfo D'Onofrio; de la idea de juego y de los resultados obtenidos, "El Muñeco" presentó un proyecto para tener injerencia desde las divisiones menores del fútbol juvenil hasta la Primera División, un sueño casi imposible de plasmar en los tiempos que corren en el fútbol local por diversos motivos: la escasa paciencia por parte de los dirigentes e hinchas que exigen buenos resultados en poco tiempo, el poco presupuesto económico que hay en los planteles para retener a los futbolistas, la necesidad de vender a las figuras para alcanzar ingresos y el flojo desempeño de los técnicos a la hora de involucrarse con los juveniles.

Gabriel Rodríguez, en charla con El Destape, resaltó qué hizo el entrenador para lograr que el equipo de Núñez pueda mantener un altísimo nivel desde su llegada en medio de un fútbol tan cambiante como el de Sudamérica. "Hoy River tiene la vara muy alta en Divisiones Inferiores y también de Divisiones Infantiles. Hay muy material al futuro; con la llegada de Marcelo se consiguieron muchos éxitos, pero el que más le destaco... el hincha le va a destacar los éxitos futbolísticos, pero yo le destaco que se dio el lujo de hacer lo que los técnicos en el fútbol argentino lamentablemente no pueden desarrollar, que es un trabajo integral con las Divisiones Inferiores. ¿Por qué digo esto? Porque, a veces, los técnicos, en el fútbol argentino, duran muy poco. Te echan y ese trabajo dura muy poco. A veces ese trabajo no se llegue no sólo a concretar, ni siquiera a empezar...".

Los siete años de Gallardo en el club son una muestra cabal de lo que significó un trabajo de largo plazo. " Marcelo, en base a resultados y a confianza, pudo desarrollarlo. Hoy en día, él es el encargado. Él es el que planifica los trabajos, sigue una misma línea con lo que se busca, y realmente ése es el secreto", sostuvo Rodríguez. La lista de jugadores de de divisiones inferiores que llegaron a Primera en los últimos años es interminable. Solo basta repasar el equipo que plantó frente a Racing en la fecha en que se coronó y aparecen: Julián Álvarez y Santiago Simón, pero en este mismo torne estuvieron Peña Biafore, Tomás Galván, Federico Girotti y muchos otros.

En este punto, agregó: "Por eso los jugadores que están llegando... yo siempre digo que me ha tocado dirigir en Primera, me tocó en River y en San Lorenzo, cuando uno está como DT de Primera y como no hay tanto tiempo para poder darle rodaje al jugador, el jugador tiene que venir con una línea identificada con lo que hace la Primera División. Hoy, Marcelo nos dio esa posibilidad. El hecho de que la Cuarta, Quinta y Sexta División entrenen en el predio de Ezeiza, a pocos metros de lo que es la Primera, al jugador de las Inferiores le da un golpe de motivación extraordinario".

Gabriel Rodríguez, coordinador de las divisiones menores en las Inferiores de River.

-El sentido de pertenencia que se construye en River es para destacar y es obra de Gallardo.

-Es un plantel multidisciplinario, de primer nivel, tanto en la parte psicológica, médica, kinesiología... están todos comprometidos en lo mismo. No hay apuro en el proceso de maduración de los chicos, se trata a los chicos de la misma manera que a un jugador más grande. Es muy atípico en muchas cosas. Gallardo lo demuestra cuando hace los cambios en Primera y sacaba a Borré y ponía a Girotti. A todos los trata de la misma manera y eso para los juveniles es tocar el cielo con las manos. A veces, en otros lugares, te hacen pagar derecho de piso. Lo que pasa en Boca, por ejemplo, que a veces no terminan de afianzarse juveniles. Digo Boca por dar un ejemplo, pero también pasa en otros clubes. En River, bueno... si el jugador se desarrolla, bárbaro, aparecen los huecos y no hay contemplación para aquel profesional que, de repente, por experiencia y trayectoria podría tener una prioridad. Esto agiganta la motivación de las Divisiones Inferiores

La obsesión de Marcelo Gallardo con el trabajo: siempre llega primero a los entrenamientos y se va último

- Hace casi dos años hablé con Camilo Mayada dijo que que Gallardo era el primero en llegar a los entrenamientos del club y el último en irse. ¿Esto es así?

-Sí, así es. Y te digo más: nosotros tenemos la posibilidad y esto es algo atípico que no se ve a menudo en ningún club, que a nosotros nos filman los entrenamientos. Esto es una gran motivación para, inclusive, nosotros los entrenadores. Una cosa es que te lo cuenten, pero otra es que lo puedas ver al menos en la filmación. Lógicamente, a veces no se van a acercar a las prácticas porque tienen sus horarios y sus compromisos, pero por lo menos lo pueden ver por medio de una filmación. Dentro de las app que nos pusieron, que es un sistema de grabación, Gallardo puede entrar para poder ver cualquier categoría de Inferiores y de Infantiles. No sólo puede ver los entrenamientos sino también los partidos que disputamos. Muchas veces, terminan los entrenamientos y ellos (el cuerpo técnico) se quedan viendo eso. Sabemos que no sólo se queda Marcelo (Gallardo) sino también Biscay y Buján, el cuerpo técnico... Eso es importante y después te preguntan: '¿Cómo anda Encina?'. Y vos decís: '¿Cómo se dieron cuenta de Encina estos?'. Y eso es porque están viendo la aplicación... Y claro, porque lo están viendo por la app. Y después te preguntan: '¿Qué te parece tal?'. Eso les da información sobre los años que estuvo jugando el chico desde que llegó al club o en los puestos en los que juega. Ellos observan todo y eso te da un gran nivel de profesionalismo. A mí siempre me gustó ser observado porque eso me da la garantía de que, si a mí me observan, me van a evaluar si el trabajo que desarrollamos es positivo o no. Si no te lo controlan, qué sabés si el técnico fue o no o si se fue más temprano. Para nosotros también es una gran motivación.

Marcelo Gallardo consiguió 13 títulos como DT de River.

El hombre que lleva más de 38 años en el ambiente de la formación de juveniles, y que tiene un trabajo fundamental como coordinador en River, también resaltó que incluso en otros clubes como Boca ocurrió que, pese al éxito deportivo de Miguel Ángel Russo (consiguió dos títulos) fue echado por Juan Román Riquelme y la directiva: "Sin ir muy lejos, no me gustan las comparaciones, pero mal o bien, no han jugado el fútbol que a uno le gusta y Boca ha salido campeón de dos torneos y no hay periodista ni programa radial que no esté preguntando cuándo se va Russo. Y fijate que fue campeón. Con esta idea, quiero resaltar que es un fútbol exitista. Ni siquiera saliendo campeón es fácil convencer".

Marcelo Gallardo asiste a los partidos de las Inferiores de River.

-No sucede, lamentablemente. Eso sería lo ideal, es lo que nos haría volver a ser grandes en juveniles y grandes en canteras de alto nivel. Desgraciadamente, este país es muy exitista y lo que importa es sólo el resultado. A Gallardo lo fiché a los 11 años, a Buján a los 8, a Biscay a los 10 y a César Zinelli lo traje de Vélez a los 12... entonces, lo que quiero decir es que son chicos que se formaron desde bien abajo y conocen el club de miles de entrenamientos de Inferiores. Son diferentes y nacen con ese gen de lo que, no yo... sino mis maestros pregonaban, tanto Adolfo Pedernera o Martín Pando, Federico Vairo... que fue la gente que uno trató de imitar y ponerse en la línea que nos inculcaron. No se da mucho en los clubes que los propios técnicos tengan la perspectiva de ver las Infantiles y que también hayan sido jugadores de ese mismo club en Infantiles o Inferiores. Eso te da una garantía. Es casi improbable de conseguir en el fútbol argentino.

Marcelo Gallardo se formó en las Inferiores de River, fue campeón como jugador y como DT.

El futuro de Gallardo, según Gabriel Rodríguez

- ¿Creés que Gallardo puede continuar mucho tiempo más en River?

-Yo ya tengo 61 años, pero voy declinando hacia abajo... desde luego que mientras dure en el club, mi sueño sería que Marcelo siga y se quede varios años más para poder cristalizar toda la rueda. ¿Cuál sería la rueda? La rueda yo la viví dos veces, cuando era técnico Passarella, que Gallardo, Luigi Villalba, Rojitas y Lavallén salieron campeones y eran todos juveniles. Hoy, en River, los juveniles tienen su lugar. Depende de ellos que tengan su oportunidad. Que esté Marcelo hace que a nosotros nos beneficie porque podemos hacer visible este proyecto. Yo tengo un gran cariño por él y me gustaría que siga triunfando. Si es en River, mejor, pero si no que pueda demostrarlo a nivel internacional. Ojalá algún día se le pueda dar en la misma Selección Argentina, pero eso es algo más personal.

La manera de trabajar de Gallardo dentro de las Inferiores de River

- ¿Cómo es tu trato con Gallardo? Si Gallardo ve a un jugador que le interesa, ¿te cita para hablar?

-Sí, desde luego. Si me tiene que consultar, tiene la relación directa para hacerlo. Tiene la confianza por el tiempo que nos conocemos, pero también está Hernán Díaz, otro de los históricos del club, que cumple una especie de coordinación con respecto a lo que es Cuarta, Quinta y Sexta División. Desde luego que puede opinar por todo lo que ha vivido en la institución y por la sapiencia que tiene sobre el fútbol juvenil. Me siento muy identificado con él. Él trabaja en Ezeiza y yo en Hurlingham. Quizás, Hernán (Díaz), al estar con la divisiones más grandes tiene mayor comunicación con Gallardo que yo, que estoy con los más chicos.



- ¿En cuánto tiempo se pueden ver los frutos del trabajo de las Inferiores? A veces es inevitable pensar, ¿y cuando se vaya Gallardo qué va a pasar? ¿Va a seguir habiendo material?

-Hay material, el material es de muy buen nivel. Las Divisiones Inferiores y las Infantiles de River tienen muy buen material técnico a futuro. Pero es como te dije antes, es determinante no apurar los procesos lógicos de maduración. Recordá la época de Passarella como presidente. River terminó jugando con muchos juveniles partidos determinantes que, lamentablemente, terminaron desencadenando lo que nos pasó, el peor momento. Varios de esos chicos, no terminaron de consolidarse en el plantel de Primera...

Marcelo Gallardo saluda a juveniles de River, con quienes se involucró desde su llegada como DT.

- Por ejemplo, Lamela, Roberto Pereyra... ¿Por qué no se pudieron destacar en River si después terminaron destacándose en otros países de Europa?

-Totalmente, los Funes Mori también... el 'Keko' Villalva... tenemos como diez nombres que se podrían decir. Hay que tener mucho cuidado cómo lo manejás. Los jóvenes tienen que formarse al lado de grandes líderes. River, al margen de si juegan o no, tiene grandes líderes como Enzo Pérez, Ponzio, que lo dirigí en Primera, Pinola... son muchachos que no sólo tienen la experiencia que hay que tener sino también una humildad y un carisma para ganarse a esos chicos que quieren aprender. Les dan rienda suelta a los chicos para que muestren su potencial sin vergüenza. Hemos visto que esas situaciones desfachatadas como Ferreira, que agarraba la pelota y pateaba los tiros libres y sin vergüenza. No es fácil, Marcelo (Gallardo) lo hizo fácil y ahora el camino está marcado: cada juvenil entra con una mejor predisposición que cuando Marcelo comenzó como técnico. Entonces, los procesos se van fortaleciendo de esa manera. Ojalá que esto dure mucho más porque hay mucho material.

- ¿Cuáles son los juveniles creés que pueden llegar a destacarse en River a futuro?

-Recién ahora están viendo a (Felipe) Peña Biafore, a chicos como (Tomás) Castro Ponce, Tomi Lecanda. Son chicos muy chicos. La gente empezó a conocerlos, pero les falta rodaje y mucho para aprender. Leo Díaz (NdeR: arquero que debutó vs. Boca en la Bombonera tras la ausencia de tres titulares) fue un desconocido para la gente de River, yo lo llevé a Dallas para jugar la adidas Cup y fue la figura del torneo Sub-17. Es un arquero de gran nivel, pero arriba no sólo tiene los tres arqueros profesionales sino también a Franco Petroli, que también es flor de arquero que lo tuve en Infantiles, Centurión que fue a Estudiantes (Buenos Aires) y es otro flor de arquero. Entonces, calculá que tiene seis o siete arqueros arriba. El chico no había tenido posibilidades de llegar, pero esta fatalidad que le pasó a River, le permitió tener la posibilidad. Este chico tomó notoriedad. Si no hubiera sido por esto, quizás la gente no lo hubiera conocido porque hay otros arriba. A veces, a los jugadores se les trunca un poco la carrera porque hay otros jugadores arriba que están rindiendo bien. A David Martínez le pasó lo mismo, se fue a Defensa y Justicia, volvió y es un pilar de la defensa de River.