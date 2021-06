Gonzalo Montiel, el "bombero" de Gallardo que tiene su chance en la Selección Argentina

Figura de River e integrante de la lista de la Selección Argentina para la Copa América 2021, tuvo una infancia muy particular. Cómo fueron sus inicios en el fútbol, los sacrificios que hizo junto a su familia y la curiosa historia detrás del apodo con el que lo bautizaron.

Tenía tan sólo 10 años. Y por aquel entonces, el niño de González Catán (Provincia de Buenos Aires) no se imaginaba que catorce años después estaría jugando en River y vistiendo la camiseta de la Selección Argentina de fútbol, la misma que alguna vez Diego Maradona defendió con tanto amor y pasión, y que actualmente comanda Lionel Messi. Pese a que el nombre de Gonzalo Montiel hoy está en la órbita de diversos equipos del exterior gracias a su impecables proyecciones con el equipo de Marcelo Gallardo, quizás no muchos conozcan tanto su historia de vida como Gabriel Rodríguez, captador de talentos histórico en "El Millonario" que lo tuvo en las Inferiores.

Nacido el primer día del año 1997, llegó al mundo producto de la pareja que conformaron mamá Marisa y papá Juan Antonio. Antes de que se llevara a cabo el parto, uno de sus abuelos había hecho un pedido muy particular: que uno de sus nombres fuera "Ariel" por Ortega, uno de los máximos ídolos en la historia de River. Por eso, su madre y su padre lo bautizaron Gonzalo Ariel Montiel.

La vida de "Cachete" comenzó de la misma manera en la que se desarrolla en la actualidad: atada a una pasión por la banda roja. Desde muy pequeño dio sus primeros pasos en el baby fútbol, precisamente en el club "El Tala", ubicado en Virrey del Pino. Aun así, su infancia no siempre giró alrededor de una pelota. Mientras su familia la peleaba para poder tratar de tener todos los días un plato de comida en la mesa, él acompañaba a su abuelo, quien vendía frutas en un carro a caballo.

Gonzalo Montiel fue capitán en todas las categorías mientras jugaba en las inferiores de River. Por su temple y trabajo, se ganó paso a paso el crecimiento en el club. Uno de las personas que más lo conoce es Gabriel Rodríguez, histórico coordinador de fútbol de las Inferiores del conjunto de Núñez y captador de talentos. "Siempre lo tuvimos de capitán, no por una voz de mando o de demostrar de forma ampulosa a sus compañeros sino por el contrario, por líder y por carisma. Es un chico de una gran entrega, se ha destacado por tener un gran presentismo, por querer crecer día a día. Lo hemos tenido de central siempre", comentó Rodríguez en dialogó con El Destape.

Gabriel Rodríguez, captador de talentos en River que tuvo a Gonzalo Montiel.

- Gonzalo no solo se adaptó a las canchas, también a los diferentes lugares donde vivió ¿Cómo creés que vivió este proceso?

-Sí, lógicamente. A medida de que fue creciendo... él viene de familia humilde, trabajadora, que le ha dado todo lo que más pudo. Lógicamente, tenía un desgaste importante por el lugar del que venía él, de la distancia que hacía para ir a los entrenamientos. El hecho de traerlo a pensión fue para que pudiera tener más horas de descanso. No fue para que tuviera una mejor vida sino para que estuviera más organizado porque se perdía casi cinco horas entre la ida y vuelta de viaje para entrenar una hora y pico. Es lógico que la pensión le dé todo ese tipo de ventajas. Ha sido como te digo: tuvo una predisposición total para jugarse y convertirse en un jugador profesional. Ha sido un verdadero ejemplo, por eso yo más lo destaco como un líder silencioso que supo conseguir, en base a sacrificio y esfuerzo, lo que él soñaba. Realmente es un ejemplo para los más chicos. Yo lo pongo de ejemplo en las Divisiones Inferiores.

Arriba y a la izquierda: Gonzalo Montiel, en las Inferiores de River. Foto que conserva Gabriel Rodríguez.

- ¿Conociste a Gonzalo desde muy chico?

- Lo he tenido hasta en el baby fútbol, en Parque Chas, y jugó conmigo varios años. También eso le traía otro desgaste porque entrenaba cuatro veces por semana en cancha grande, los días sábados el partido de baby y los domingos los partidos de Infantiles. Él ha sido 100% cumplidor en todo... Como él era un fanático y un pasional de lo que soñaba conseguir o hacer, lo hacía con un gran divertimento y una gran responsabilidad también.



- Montiel no es lateral derecho por naturaleza. En sus inicios jugaba de defensor central. ¿Por qué lo cambiaron de posición?

-Era un central de jerarquía. Lo lógico es que, los defensores centrales y los arqueros en el fútbol profesional necesitan de un tema de altura. Eso lo condicionó un poquito, pero la predisposición la puso al 100% él para tirarse a la banda y empezar a desarrollarse en esa función. Al principio, como todo, le costó. Ha tenido en Marcelo (Gallardo), una persona que le dio continuidad, paciencia y sabiduría para poder encaminarse al éxito que está teniendo hoy en día. En ese sentido ha sabido perfeccionarse en la función y lo ha hecho realmente muy bien.

- En el proceso de formación, fuiste llevando a Gonzalo de a poco. ¿Qué consejo le diste para que pueda crecer en un grande como River con frialdad?

.Desde luego. Tuvimos varias charlas en las que le dije que confíe en sus cualidades y sus virtudes. Es un medio difícil el fútbol profesional y más en los primeros momentos en los que uno está. A veces, los jugadores consagrados, tienen un cierto recorrido que los juveniles no. Lógicamente, toda esa experiencia que van acumulando lleva su proceso. Hay jugadores que se desmoralizan y que quizás no pueden demostrar todo su potencial debido a otras figuras que tiene el club. A veces, uno trata de estar muy pendiente para que ninguno decaiga. Es un trabajo en equipo, donde vos como Coordinador le dejé determinadas cosas y después, a Gonzalo, otros técnicos le han dejado otras buenas experiencias. Yo, por ejemplo, en el cuerpo técnico de Séptima, Octava y Novena División tengo a Jorge Gordillo y a Alejandro Montenegro. Ellos fueron Campeones del Mundo con River (NdeR: La Copa Intercontinental de 1986). Yo respeto mucho esas trayectorias que tienen.

El cambio de puestos y las adaptaciones lo llevaron a que, desde algunos lados, a Montiel le digan "el Bombero". Gabriel Rodríguez no recuerda si, efectivamente, el apodo se utilizó "pero si algún día lo dijeron no se equivocaron porque sinceramente a veces, ha jugado de número 2 y terminó de 9", recuerda en El Destape. Y agregó: "Es un chico con un amor propio y es un ganador nato. Incluso, ha jugado partidos de número 5. Yo guardo todas las formaciones. Estoy convencido que, si de 5 no jugó de titular, lo hizo en los segundos tiempos".

Abajo, a la derecha: Gonzalo Montiel, en las Inferiores de River. Foto que conserva Gabriel Rodríguez.

-Es mucho más duro, más crudo y difícil porque no tenés una posibilidad de entrenamientos, de conocimientos con el cuerpo técnico... Son exámenes de partido tras partido. Te toca andar bien. Foyth anduvo bien, bárbaro... pero se equivocó con Colombia y lo sacrificaron. Es muy difícil. Yo vi a Montiel contra Colombia y se proyectó varias veces. No difirió mucho con el juego que propone en River. Demostró ese tipo de capacidad. Esto es partido tras partido. Quizás, en la Copa América, tenga la posibilidad de ser titular y de demostrar en base a lo que le pide el cuerpo técnico. No sé si Scaloni busca laterales que se proyecten al ataque, algo que hoy en día Gonzalo se ha perfeccionado bastante. Más por lo que decía antes, que fue defensor central y que tuvo que adaptarse a pegarse a la raya, jugar como lateral, proyectarse y terminar la jugada. Hay que ver si el cuerpo técnico piensa lo mismo. Eso no sabría decirlo. Uno expresa más el deseo de que tenga su chance y la puedan aprovechar que otra cosa.

Los números de Gonzalo Montiel en la Selección Argentina

Gonzalo Montiel debutó en la Selección Argentina Mayor en un amistoso, el 22 de marzo de 2019, cuando el equipo de Lionel Scaloni cayó 3-1 en el estadio Wanda Metropolitano (España). En total suma 9 encuentros (todos como titular) con la camiseta de la Albiceleste: cuatro amistosos y 5 por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.