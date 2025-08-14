Con una duda: el probable once de River para visitar a Libertad

Marcelo Gallardo tiene una duda en el once de River

En la noche de este jueves 14 de agosto, River enfrentará a Libertad en Paraguay en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores y en las horas previa se desprende que Marcelo Gallardo tiene una duda más que importante en el armado de la mitad de la cancha. Mientras que en la defensa y el ataque se encuentra todo claro sobre quiénes ocuparán las posiciones.

El armado de la mitad de la cancha en el Millonario expone que Enzo Pérez será el volante central, a su lado estarán Kevin Castaño y Matías Galarza, que desde su arribo pareciera haberse ganado un lugar con tan solo unas horas de entrenamiento con el plantel. La duda que surge es una que tiene a tres protagonistas. Si se coloca a Juanfer Quintero se tendrá más juego y tenencia, caso contario con Santiago Lencina que ofrece un ataque directo y sin tantas pausas. En tanto que Guiliano Galoppo puede dar una mano en lo defensivo y en lo ofensivo, pero con un poco de sacrifico. Cualquier elección cambia bastante la forma en la que el equipo se parará en cancha.

Sebastián Boselli jugará en Paraguay

Por otro lado, la defensa estará compuesta por Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña. Al zaguero chileno lo cuidaron durante la semana y antes de viajar a Paraguay se lo sometió a varias pruebas de rigor en las que respondió de gran manera. Mientras que en el ataque se desprenden las presencias de Facundo Colidio y Miguel Borja. A Sebastián Driussi le tocará comenzar desde el banco de suplentes, pero no se descarta que ingrese en caso de que el partido se torne complicado para River.

La probable formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina o Giuliano Galoppo, Facundo Colidio, Miguel Borja.

¿Cómo llega Libertad?

El conjunto paraguayo formó parte del Grupo D y se clasificó como segundo después de haber cosechado nueve puntos. En lo que respecta al equipo que presentará esta noche, se desprende que no podrá contar Rodrigo Morínigo que sufrió una lesión muscular que obliga el ingreso de Martín Silva. Por otro lado, Matías Espinoza no será el lateral izquierdo porque tampoco presenta condiciones físicas para disputar los 90 minutos.

Otro jugador que está en duda es Robert Rojas que sufrió un golpe el pasado fin de semana y en la previa del duelo se movió de manera diferenciada. El defensor se despidió de River en enero después de que se llegara un acuerdo con Libertad en la venta del 90% de su ficha en una cifra que ronda los 2.2 millones de dólares. De esta manera, la ley del ex estará más que vigente en caso de que pise el campo de juego.

La probable formación de Libertad

Martín Silva; Iván Ramírez, Diego Viera, Robert Rojas, Néstor Giménez; Lorenzo Melgarejo, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández; Iván Franco, Gustavo Aguilar.

¿Cómo ver el partido?

Hora: 21:30 de la Argentina.

Televisión: Telefé y Fox Sports.

Streaming: Disney + Premium.

¿Cuándo se juega la vuelta?

El segundo encuentro está programado para las 21:30 del jueves 21 de agosto en el Estadio Monumental. En caso de que el resultado global quede empatado, la serie entre River y Libertad se va a definir por disparos desde el punto penal. Se recuerda que la ley del gol de visitante no tiene vigencia en esta edición. El ganador se cruzará en cuartos de final con el vencedor de Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.