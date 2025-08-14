Esta es la formación de River para enfrentar a Libertad en Paraguay

Marcelo Gallardo tiene una duda en el once de River

En la noche de este jueves 14 de agosto, River enfrentará a Libertad en Paraguay en el marco de los octavos de final de la Copa Libertadores y en las horas previa se desprende que Marcelo Gallardo tiene una duda más que importante en el armado de la mitad de la cancha. Mientras que en la defensa y el ataque se encuentra todo claro sobre quiénes ocuparán las posiciones.

El armado de la mitad de la cancha en el Millonario expone que Enzo Pérez será el volante central, a su lado estarán Kevin Castaño y Matías Galarza, que desde su arribo pareciera haberse ganado un lugar con tan solo unas horas de entrenamiento con el plantel. La duda que surge es una que tiene a tres protagonistas. Si se coloca a Juanfer Quintero se tendrá más juego y tenencia, caso contario con Santiago Lencina que ofrece un ataque directo y sin tantas pausas. En tanto que Guiliano Galoppo puede dar una mano en lo defensivo y en lo ofensivo, pero con un poco de sacrifico. Cualquier elección cambia bastante la forma en la que el equipo se parará en cancha.

Por otro lado, la defensa estará compuesta por Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz y Marcos Acuña. Al zaguero chileno lo cuidaron durante la semana y antes de viajar a Paraguay se lo sometió a varias pruebas de rigor en las que respondió de gran manera. Mientras que en el ataque se desprenden las presencias de Facundo Colidio y Miguel Borja. A Sebastián Driussi le tocará comenzar desde el banco de suplentes, pero no se descarta que ingrese en caso de que el partido se torne complicado para River.

La formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda; Santiago Lencina, Facundo Colidio, Miguel Borja.

¿Cuándo se juega la vuelta?

El segundo encuentro está programado para las 21:30 del jueves 21 de agosto en el Estadio Monumental. En caso de que el resultado global quede empatado, la serie entre River y Libertad se va a definir por disparos desde el punto penal. Se recuerda que la ley del gol de visitante no tiene vigencia en esta edición. El ganador se cruzará en cuartos de final con el vencedor de Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil.