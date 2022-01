Bustos a River: en qué situación está la negociación

Fabricio Bustos todavía no llegó a River Plate. El lateral no arregló con el "Millonario" ya que no le convencen las ofertas.

15 de enero, 2022 | 17.49

Sigue la novela de la llegada de Bustos al River de Gallardo

Marcelo Gallardo sigue con el objetivo de reforzar a River Plate de cara a los próximos compromisos de la temporada. Mientras prepara al plantel en San Martín de Los Andes y festeja el regreso del colombiano Juan Fernando Quintero, espera por la llegada del lateral proveniente de Independiente, Fabricio Bustos. Sin embargo, el defensor no acepta las ofertas que propone la dirigencia a pesar de que el DT expresó el deseo de contar con él. Cuando todo parecía cerrado para que Bustos llegue a un acuerdo, el pasado viernes 14 de enero rechazó un nuevo ofrecimiento de la institución que comanda Jorge Brito y por ahora trabaja con el plantel del "Rojo" a cargo de Eduardo Domínguez. Desde la cúpula de la "Banda" no se dan por vencidos y quieren que se cumpla el pedido del "Muñeco". MÁS INFO Independiente Sorpresiva baja para Independiente: Silvio Romero jugará en Brasil Un importante punto en su situación contractual con Independiente, es que su vínculo finaliza en el mes de julio y luego quedará libre. Además, una importante institución hizo una oferta para que en dicho mes firme, y lo haga por un sueldo muy alto. Por su parte, Fabricio Bustos todavía no definió qué es lo que hará con su futuro y desde River Plate están ansiosos de que el futbolista, nacido en Ucacha provincia de Córdoba, finalmente llegue. Los laterales que se destacan en el fútbol argentino, salvo algunas excepciones, no abundan y los mejores normalmente emigran jóvenes al exterior. En el caso del "Millonario", por el andarivel derecho tiene al paraguayo Robert Rojas, a quien siguen muy de cerca varios clubes de la Serie A de Italia. Por esta razón, y porque Gallardo necesitará recambio para los partidos de los certámenes, quieren si o sí a Bustos. Juanfer Quintero anunció su regreso al River de Gallardo La noticia que todo el mundo River Plate esperaba finalmente se confirmó este viernes 14 de enero. Marcelo Gallardo está más que contento, ya que el colombiano Juan Fernando Quintero aseguró que regresará al "Millonario" y se sumará al resto del plantel que entrena en San Martín de Los Andes. Juanfer, de último paso por el Shenzen de China, dio la primicia mientras brindaba una conferencia previa a los compromisos con su Selección. Juanfer fue muy claro a la hora de declarar: "Que la gente sepa que seguramente en las próximas horas cerraremos todo con River. Es mi equipo, es mi preferencia. Con respecto a los otros intereses, quiero agradecerles a todos pero bueno, desde el principio mi intención fue volver a River. Ojalá Dios permita que en estos días que vienen podamos estar cerrando todo y cuando termine acá con la Selección, ir a la presentación", aseguró.