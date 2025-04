Alerta River por Franco Mastantuono: un semifinalista de Champions League viene por él

Alerta en River por Mastantuono: otro gigante europeo viene por él.

En River Plate están en alerta por el futuro de Franco Mastantuono, el atacante de apenas 17 años que es uno de los mejores jugadores del equipo de Marcelo Gallardo en este 2025. El juvenil se desempeña además en las divisiones menores de la Selección Argentina y es una de las grandes joyas nacionales del fútbol a futuro. Por lo tanto, despertó el interés de los clubes más poderosos de Europa por su talento, desparpajo, técnica, buena pegada y liderazgo del juego ofensivo del "Millonario" pese a su muy corta edad.

Por todos esos méritos es que nada menos que Barcelona de España posó los ojos en "Mastan", de acuerdo a lo que publicó el diario deportivo catalán Sport. De la mano de Hansi Flick, el cuadro blaugrana se instaló entre los cuatro mejores de la Liga de Campeones luego de seis temporadas y podría quedarse con la perla de la "Banda" como refuerzo en el próximo mercado de pases.

Barcelona presiona para quedarse con Mastantuono, joya de River

La institución catalana ya piensa en el armado del plantel a futuro y analiza alternativas para el recambio ofensivo de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres entre otros. Según lo que divulgó Sport, el habilidoso zurdo es "la joya del 'semillero' de River que gusta en el Barça". Además, destacaron que "la ‘escuelita’ de River Plate es conocida internacionalmente por la exportación de talento futbolístico durante décadas. De ese ‘Semillero de Campeones’ han salido futbolistas de las competiciones más importantes y se han formado mitos de los clubes más grandes del mundo, algo parecido a La Masia".

Sport de Barcelona publicó que el club catalán viene con todo por Mastantuono.

Desde España también remarcaron que el joven "está afianzado en la primera plantilla ‘millonaria’, es el líder futbolístico del conjunto del ‘Muñeco’ Gallardo y en su primera temporada en el primer plantel de River disputó 42 partidos. En la actual ya lleva 10 de los cuáles, 9, han sido como titular". Incluso, aseveraron que "el talento de Mastantuono no ha pasado desapercibido para el departamento de scouting internacional del Fútbol Club Barcelona, desde donde siguen de cerca al ’30’ de River Plate, quien tiene contrato hasta diciembre de 2026 y una cláusula de rescisión de 45 millones de euros".

Al margen del interés pasado de Real Madrid, en Catalunya repasaron que "el Barça no es, ni mucho menos, el único club que sigue de cerca a la joya argentina. De hecho, hace unos días varios representantes de Atlético de Madrid se desplazaban hasta Buenos Aires para seguir in situ las evoluciones de Mastantuono". Y concluyeron: "No es la primera vez que los colchoneros se fijan en el ‘Semillero’ de River, incluso en su actual plantilla ya cuentan con dos productos de la cantera riverplatense: Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes también crecieron en la Escuela de Núñez".

Los números de Mastantuono en River