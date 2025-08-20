Adiós River: un referente para Marcelo Gallardo se va ya por una cifra llamativa

River Plate vendió a otro referente: la suma llamativa por la que se despidió un jugador que no venía teniendo protagonismo con Gallardo.

Mientras en River Plate los focos se encuentran alrededor del duelo ante Libertad por la Copa Libertadores, la dirigencia concretó la salida de un referente del plantel de Marcelo Gallardo. Se trata de Manuel Lanzini, que fue transferido a Vélez Sarsfield en en una sorpresiva operación tras no tener protagonismo en el club de Núñez.

Según reveló este miércoles TyC Sports, River vendió a Lanzini sin costo para Vélez, por varias razones. En primer lugar, como al mediocampista se le vencía el contrato el 31 de diciembre del 2025 y como fue apartado de los entrenamientos por Gallardo, priorizaron su marcha en buenos términos antes que lo económico. Por otro lado, la buena relación con la dirigencia del "Fortín", con la que en el pasado reciente concretó negociaciones, hizo que el conjunto de Liniers no tuviese que pagar ningún resarcimiento.

El paso de "Manu" por el "Millonario" no fue el esperado. Luego de haber regresado en agosto del 2023, con Martín Demichelis como entrenador en aquel momento, el exjugador de West Ham tuvo buenas primeras actuaciones. Sin embargo, con el arribo de Gallardo, con el paso del tiempo comenzó a bajar su rendiemiento a la par de sus compañeros y fue teniendo cada vez menos protagonismo.

Después de la participación en el Mundial de Clubes, el "Muñeco" decidió dejarlo afuera del plantel en el regreso a los entrenamientos en Buenos Aires, junto a Matías Kranevitter y Matías Rojas. Aunque las charlas con el equipo velezano venían desde hace algunas semanas, la operación se cerró luego que el "Fortín" selló su pase a cuartos de final de Copa Libertadores, instancia en que Lanzini podrá vestir la nueva camiseta.

Los números de Lanzini en River

Partidos: 150.

Goles: 15.

Asistencias: 17.

La probable formación de River vs. Libertad por la Copa Libertadores

Luego del buen rendimiento ante Godoy Cruz por el Torneo Clausura, Gallardo podría hacer modficaciones con respecto al 11 que jugó en Paraguay: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña: Enzo Pérez, Matías Galarza, Ignacio "Nacho" Fernández, Giuliano Galoppo; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Mientras que Maximiliano Salas será exigido y, de acuerdo a cómo responda, estará o no concentrado.

¿Qué necesita River para pasar?

La serie se encuentra empatada sin goles y lo obliga a River tener que ganar por cualquier tipo de resultado para poder eliminar a Libertad en el Estadio Monumental. Esto es producto de que la ley del gol de visitante quedó anulada y, en el caso de que haya un empate en el marcador, se va a proceder a remates desde el punto penal.

El fixture de River en el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina