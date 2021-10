Los mandó al frente: Azzaro reveló de qué club son el Pollo Vignolo y Closs

Flavio Azzaro reveló por qué equipo hinchan algunos de los periodistas deportivos más reconocidos en su canal de YouTube.

Flavio Azzaro sacudió el mundo del periodismo deportivo en su más reciente Azzaro sincero, la serie de videos en los que responde las preguntas más picantes de sus seguidores. En esta ocasión, el panelista de Polémica en el bar reveló los clubes de los que son verdaderamente hinchas algunos de sus colegas más reconocidos. Entre ellos se destacaron los nombres de Martín Liberman, Mariano Closs y Sebastián Pollo Vignolo.

Con el objetivo de que no se los tilde de ser parciales por algún equipo en particular, es muy usual que los periodistas deportivos no cuenten por qué club hinchan, salvo algunas honrosas excepciones. Tal es el caso de Juan Pablo Varsky, Martín Souto y Toti Pasman, solo por citar algunos ejemplos de comunicadores que reconocieron cuál es la institución de sus amores. Los mencionados comparten su cariño por Boca, así como la gran mayoría de los periodistas que Flavio Azzaro mandó al frente en su más reciente Azzaro sincero.

Consciente de la repercusión y del avance de YouTube, Flavio Azzaro hace un tiempo comenzó a darle cada vez más importancia a su canal en la reconocida plataforma de videos. Entre las secciones en las que divide su contenido, se destacan los Azzaro sincero, donde el periodista deportivo responde las preguntas más picantes de sus seguidores, como qué sucedió con su polémica salida de TyC Sports, la pelea que tuvo con Gustavo Bou y todas sus opiniones más controversiales. En el video más reciente de esta sección, Azzaro reveló los clubes por los que hinchan los periodistas más reconocidos del ambiente deportivo.

Además de los comunicadores antes mencionados, Flavio Azzaro contó que Mariano Closs, Martín Liberman y el Pollo Vignolo comparten amor por Boca Juniors. Si bien Vignolo suele decir que hincha por All Boys, así como él muchos periodistas se escudan en equipos chicos como para dar una respuesta y no evidenciar su verdadera pasión.

Entre las mujeres, Azzaro aseguró que Alina Moine es hincha de Rosario Central, aunque se la relacione con River Plate, mientras que Morena Beltrán es hincha de Boca, algo ya sabido ya que la misma periodista lo contó. Entre los periodistas históricos, Azzaro también contó que Fernando Niembro es de River, Bambino Pons de San Lorenzo, Daniel Arcucci de Racing y Miguel Simón de Ferro.

La agresión que sufrió Vignolo en cancha de River

En las últimas horas se conoció un video en el que se puede observar cómo debió vivir el Pollo Vignolo el Superclásico. Escudándose en que suele comentar a favor de Boca, los hinchas de River llenaron al periodista de insultos, gritos y maltratos. Como suele ocurrir con varios periodistas, la hinchada gritó en su contra y les hace pasar un mal momento cuando están a punto de realizar la actividad.