Real Oviedo vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Liga

27 de agosto, 2025 | 09.31

Real Oviedo recibe el próximo sábado 30 de agosto a Real Sociedad por la fecha 3 de la Liga, a partir de las 14:00 (hora Argentina) en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Real Sociedad

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 0 a 3 ante Real Madrid en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Real Sociedad logró empatar 2-2 ante Espanyol..

El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante llegó a 2 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Villarreal622007
2
Barcelona622004
3
Real Madrid622004
11
Real Sociedad220200
19
Real Oviedo02002-5
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Oviedo y Real Sociedad, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas
