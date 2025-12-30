Getafe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rayo Vallecano

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo viernes 2 de enero, Getafe visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga.
Así llegan Rayo Vallecano y Getafe
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga
Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Elche. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 1 a favor.
Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga
Getafe cayó derrotado 0 a 4 ante Betis. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 8.
El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|46
|18
|15
|1
|2
|31
|2
|Real Madrid
|42
|18
|13
|3
|2
|20
|3
|Atlético de Madrid
|37
|18
|11
|4
|3
|17
|11
|Getafe
|20
|17
|6
|2
|9
|-9
|15
|Rayo Vallecano
|18
|17
|4
|6
|7
|-7
Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Getafe, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas