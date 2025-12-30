Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

La Administración Nacional de Seguridad (ANSES) cierra a el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025 para todos los beneficiarios: jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Prenatal, Maternidad y la Prestación por Desempleo. El cronograma de pagos está organizado según la terminación del número del DNI de cada beneficiario y busca garantizar el cobro ordenado de las prestaciones.

En este marco, durante diciembre, los haberes previsionales registraron un aumento del 2,34%, ajustado según el último dato de inflación difundido por el INDEC y en línea con el esquema de movilidad mensual vigente; tal como ocurre durante cada mes desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La medida, establecida mediante la Resolución 361/2025, busca ajustar los haberes de acuerdo con el mecanismo de movilidad previsto por la ley.

Quiénes cobran ANSES este martes 30 de diciembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo