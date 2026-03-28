Ver Racing vs. San Martín de Formosa en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Racing busca empezar con el pie derecho.

Racing busca dejar atrás rápidamente el mal sabor de boca que le dejó las derrotas frente a Flamengo por Copa Libertadores y ante Estudiantes en la final del Clausura. Comenzó un nuevo año y es barajar y dar de nuevo para el conjunto de Gustavo Costas, que tiene por delante triple competencia en el primer semestre de 2026, donde intentará hacer pie firme.

Uno de esos objetivos que tiene por delante es la Copa Argentina, donde debuta ante San Martín de Formosa, equipo que milita en el Federal A. Un partido para tratar de comenzar con el pie derecho en una competencia que históricamente le ha sido esquiva a la Academia. donde en varias oportunidades fue eliminado por equipos de ascenso, algo que no quiere repetir.

Cuándo juega Racing frente a San Martín de Formosa

El encuentro entre Racing y San Martín de Formosa será el sábado 28 de marzo con estadio a confirmar.

Por dónde ver Racing contra San Martín de Formosa

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. Racing contra San Martín de Formosa será transmitido por TyC Sports.

Las eliminaciones de Racing más duras por Copa Argentina

Para la Academia pesa una dura estadística por Copa Argentina: quedó afuera 7 veces frente a equipos de ascenso y es el equipo grande con más eliminaciones frente a clubes de otras divisiones. La primera fue en la temporada 2012/2013, cuando con Rodrigo De Paul en cancha cayó por 1-0 ante Tristán Suárez, equipo que estaba en la B Metropolitana.

Gabriel Rojas, una de las figuras de Racing.

En la edición siguiente, la historia se repitió con una eliminación ante Argentinos Juniors, quien por entonces transitaba la Primera Nacional, con un golazo de tiro libre de Juan Román Riquelme en cancha de Huracán. Y en la temporada 2016/17 sufrió otra eliminación dolorosa, al estar con una ventaja de 2-0 ante Olimpo, en los 16vos. de final. Sin embargo, el equipo de Bahía Blanca logró una remontada épica, ganando 4-2.

En la siguiente edición, la 2017/18, Racing se despidió nuevamente del torneo frente a un club del Ascenso: Sarmiento de Resistencia, mientras que al año siguiente quedó afuera por penales contra Boca Unidos. Ya con Fernando Gago de entrenador, en 2022 quedó afuera contra Agropecuario de Carlos Casares y su última eliminación contra un equipo de ascenso fue en 2024, cuando el equipo de Gustavo Costas perdió contra Talleres de Remedios de Escalada.