Un jugador de Racing se cansó de la dirigencia y quiere abandonar el club

El jugador en cuestión es el mediocampista central -que debutó en Newell's- y que ahora está en el equipo de Fernando Gago

Desde hace un largo tiempo, la interna en el plantel de Racing tiene una situación complicada con uno de sus mejores jugadores que no quiere quedarse más en el club. La Academia está a un paso de perder a uno de sus máximos baluartes para el próximo torneo, ya que uno de los jugadores quiere irse a otro equipo.

El jugador en cuestión es Aníbal Moreno, el mediocampista central -que debutó en Newell's- y que ahora está en el equipo de Fernando Gago. Lo cierto es que el jugador recibió varias ofertas de trabajo en el exterior, uno de esos fue la de varios equipos de Brasil. Vale decir, en primer lugar, clubes de Bélgica y Alemania fueron en búsqueda del mediocampista pero tuvieron ofertas rechazadas. Entre las ofertas hubo dos que fueron rechazadas tajantemente y tienen que ver con seis millones de dólares y 7,5 millones de dólares brutos, pero la Academia pide mucho más.

Racing exige que el pago sea, aproximadamente, de 10 millones "limpios" para la institución y por eso se quedaría afuera la oferta que, una vez más, presentó Palmeiras. Esta situación enfureció al entorno del mediocampista que está con cada vez más ganas de irse del país. Al respecto, las únicas palabras de Fernando Gago que se conocieron tiene que ver con que "Moreno no jugó este partido de Racing por una sobrecarga. No tiene nada que ver con una oferta. Cuando esté bien en lo físico va a volver a jugar".

Paolo Guerrero le tiró un tremendo palazo a Gago tras el adiós en Racing

Paolo Guerrero le tiró un palazo a Fernando Gago, entrenador de Racing, después de su intempestiva salida del club a apenas seis meses de haber llegado al fútbol argentino. El delantero peruano de 39 años se marchó por la falta de continuidad, ya que el DT priorizó a Maximiliano Romero como el "9" titular del equipo pese a su falta de gol. Horas después, el atacante habló en ESPN F90 y dejó varias frases interesantes.

"He hablado con el psicólogo para que me tranquilice cuando estoy ansioso porque no juego, no meto el gol... Necesito hablar con alguien que me diga ´tranquilo, ya va a salir´", reconoció el ex Alianza Lima de su país natal. "Cuando estás mal, necesitas a alguien con quien tener esa conversación", profundizó. "Estoy feliz de haber jugado en Racing y en el fútbol argentino. Ahora estoy esperando la propuesta adecuada para seguir jugando. Me estoy cuidando y preparando para continuar", amplió.