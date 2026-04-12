Racing Club vs Botafogo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Sudamericana

El duelo entre Racing Club y Botafogo correspondiente a la fecha 2 del grupo E se disputará en el Cilindro desde las 19:00 (hora Argentina), el miércoles 15 de abril.

Así llegan Racing Club y Botafogo

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Racing Club en partidos de la Copa Sudamericana

Racing Club venció 3-1 a Independiente Petrolero en su encuentro anterior.

Últimos resultados de Botafogo en partidos de la Copa Sudamericana

En la jornada anterior, Botafogo igualó 1-1 el juego frente a Caracas..

La Academia cuenta con 3 puntos, 3 goles y es el líder del Grupo E. Entretanto, Botafogo ocupa el tercer lugar en el torneo, sumó 1 y anotó 1 gol.

Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 3: vs Caracas: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Botafogo: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Caracas: 21 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Independiente Petrolero: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Botafogo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 3: vs Independiente Petrolero: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Racing Club: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Independiente Petrolero: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Racing Club y Botafogo, según país