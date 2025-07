Racing busca delanteros: la oferta que realizó por un refuerzo de Europa

Racing da otro paso en el mercado de pases: la dirigencia ofertó por un refuerzo pedido por Costas para la delantera.

Racing arrancó el segundo semestre con victoria por Copa Argentina y, a menos de dos semanas de debutar por el torneo local, salió decidido al mercado de pases por un refuerzo pedido por Gustavo Costas. Después de la sensible baja que significó la marcha de Maxi Salas, la dirigencia abrió negociaciones por Tomás Conechny, delantero de Alavés de España que surgió en San Lorenzo.

La escasez de recursos que le quedó en la zona delantera obliga a la "Academia" a buscar opciones sin margen de error y, rápidamente, el manager, Sebastián Saja, realizó una oferta a Alavés por Conechny, según informó ESPN. Aunque no hay detalles precisos, fuentes periodísticas revelaron que Racing estaría dispuesto a quedarse con el 50% o 100% de la ficha del zurdo de 27 años, dependiendo lo que deseen los directivos del club español.

Además, el interés por contar con el jugador que puede jugar por los dos extremos del ataque es alto, ya que el propio Costas se comunicó telefónicamente con Conechny para contarle el proyecto del club y asegurarle que quiere tenerlo en el plantel. Sin embargo, el conjunto de Avellaneda no la tiene sencilla, ya que Bahía de Brasil tiene intenciones de contratarlo y también mantuvo contactos con sus agentes, por lo que será clave lo que oferte cada equipo y lo que decida el futbolista.

Conechny enfrentando al Real Madrid en la liga española.

Cabe recordar que Conechny arribó al club "Albiazul" en julio del 2024, luego de que los de Victoria compraran el 50% de su ficha a Godoy Cruz en una cifra que no fue revelada en su momento. En el "Tomba", el oriundo de Comodoro tuvo un gran desempeño, ya que en 61 partidos marcó 14 goles y brindó 10 asistencias, mientras que en el Alavés la última temporada disputó 24 encuentros y solo marcó un tanto.

Los números de Tomás Conechny en su carrera

Partidos: 193.

Goles: 21.

Asistencias: 21.

El goleador que quiere Costas para Racing

Por otro lado, la "Acadé" busca un goleador para completar el plantel de cara a la Copa Libertadores y el nombre que le gusta a Costas es Milton Giménez, el jugador de Boca Juniors por el que la dirigencia ya habría abierto charlas para tantear su situación en el mercado.

Según reveló este miércoles TyC Sports, una persona cercana al DT se comunicó por teléfono con Giménez para hacerle saber el interés por él y conocer sus pretensiones personales. Aunque hasta el momento Racing no abrió negociaciones oficiales, su marcha del "Xeneize" no parece sencilla por varias razones.

Si bien el exfutbolista de Central Córdoba de Santiago del Estero no tiene la titularidad asegurada, en Boca no lo dejarán marchar por un valor mucho menor a los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión. Racing tiene dinero fresco por la venta de Salas, sin embargo la dirigencia no estaría dispuesta a realizar un gasto superior a lo que le ingresó por el delantero.

Con estas dificultades, Racing debería realizar una oferta superadora por el exfutbolista de Atlanta y Central Córdoba de Santiago del Estero. Otra opción, más que viable, es que comience a buscar otro delantero que se adapte a las características de Costas por un valor menor en la transferencia al que pide el equipo "Azul y Oro".