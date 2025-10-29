Las formaciones de Racing y Flamengo para las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Cómo es la formación titular de Racing para enfrentar a Flamengo por un lugar en la final de la Copa Libertadores 2025.

Este miércoles 29 de octubre a partir de las 21:30 horas, Racing Club recibirá a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. La 'Academia' buscará dar vuelta de local el 1 a 0 adverso en la ida: con el objetivo de regresar a una final del certamen continental por primera vez desde 1967, el plantel está concentrado desde el lunes en la previa del encuentro. A horas del arranque, el entrenador Gustavo Costas definió al once titular que saldrá a la cancha para enfrentar al 'Mengao'.

Facundo Cambeses será una vez más el arquero del cuadro de Avellaneda, después de su gran actuación en el Estadio Maracaná. La línea de cuatro defensores estará compuesta por Facundo Mura, que le ganó la pulseada al uruguayo Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo y Gabriel Rojas. Juan Nardoni reemplazará en el mediocampo al lesionado Santiago Sosa y estará acompañado por Agustín Almendra y Bruno Zuculini; por último, Tomás Conechny integrará el frente de ataque con Santiago Solari y Adrián 'Maravilla' Martínez.

Las formaciones de Racing y Flamengo en la vuelta de las semis

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Iníguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Después del banderazo de apoyo por parte de sus hinchas, Racing se prepara para afrontar el partido más importante de su año futbolístico en el Cilindro.

¿Cuándo juegan Racing y Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing y Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 29 de octubre de 2025, a partir de las 21:30 horas de Argentina en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ y MiTelefe. El árbitro principal del partido será Piero Maza de Chile, con Juan Lara como el encargado del VAR.

Racing vs. Flamengo: ficha técnica

Torneo: Copa Libertadores (vuelta de semifinales).

Copa Libertadores (vuelta de semifinales). Fecha: Miércoles 29 de octubre de 2025.

Miércoles 29 de octubre de 2025. Horario: 21:30 horas (Argentina).

21:30 horas (Argentina). Estadio: Presidente Perón (El Cilindro de Avellaneda).

Presidente Perón (El Cilindro de Avellaneda). Árbitro principal: Piero Maza (Chile).

Piero Maza (Chile). TV: Fox Sports y Telefe.

Fox Sports y Telefe. Streaming: Disney+ y MiTelefe.

Cómo será el recibimiento de los hinchas de Racing vs. Flamengo para los jugadores

Media hora antes del arranque del partido, comenzarán a repartir papelitos, serpentinas y globos en todas las tribunas para tirar en el momento del inicio puntual del cotejo. Cuando salgan los futbolistas a la cancha, todo indica que estallarán además los fuegos artificiales, los petardos y las bengalas. En los pasillos de la institución albiceleste se habla directamente de "tirar la cancha abajo...". Los jugadores ya palpitaron este cruce y vivieron el emotivo banderazo de los fanáticos en el "Cilindro" durante la noche del lunes 27, antes de partir rumbo al hotel de Pilar para la concentración.