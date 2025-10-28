Racing prepara un recibimiento histórico ante Flamengo por Copa Libertadores: "La cancha abajo"

Racing prepara un recibimiento histórico ante Flamengo por la Copa Libertadores.

Racing prepara un recibimiento histórico frente a Flamengo de Brasil, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025. Después de la victoria del equipo de Río de Janeiro por 1-0 como local en el Estadio Maracaná, ahora el cuadro dirigido por Gustavo Costas necesitará como mínimo ganar en el "Cilindro" de Avellaneda para ilusionarse con avanzar a la final del máximo torneo continental.

Para este encuentro de semejante envergadura, la "Academia" tiene preparado el cotillón completo para recibir a los cariocas el miércoles 29 de octubre a las 21.30 horas de Argentina, con el arbitraje del chileno Piero Maza. Si el local se impone por un gol habrá definición por penales, en tanto que si vence por dos tantos o más de diferencia pasará a la final, frente al ganador de Palmeiras de Brasil y Liga de Quito de Ecuador. En la ida, la Liga se impuso por 3-0 en su casa.

Cómo será el recibimiento de los hinchas de Racing vs. Flamengo para los jugadores

Media hora antes del arranque del partido, comenzarán a repartir papelitos, serpentinas y globos en todas las tribunas para tirar en el momento del inicio puntual del cotejo. Cuando salgan los futbolistas a la cancha, todo indica que estallarán además los fuegos artificiales, los petardos y las bengalas. En los pasillos de la institución albiceleste se habla directamente de "tirar la cancha abajo...". Los jugadores ya palpitaron este cruce y vivieron el emotivo banderazo de los fanáticos en el "Cilindro" durante la noche del lunes 27, antes de partir rumbo al hotel de Pilar para la concentración.

La posible sanción a Racing, de concretarse este recibimiento estruendoso

Por supuesto, ello está prohibido por la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) por motivos de seguridad del público, por lo que de hacerse realidad esta situación, la "Academia" será penado casi con seguridad para la próxima edición. De hecho, en el presente certamen debió jugar a puertas cerradas frente a Atlético Bucaramanga de Colombia (1-2) en la fase de grupos.

Si reincide en esta cuestión, podrían ser dos o hasta tres fechas de castigo para ser local sin público en la siguiente competencia continental. En principio, ello no aplica para los campeonatos locales, ya que los mismos son organizados por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

Los jugadores y el cuerpo técnico de Racing, en el banderazo previo en en Cilindro.

¿Cuándo juegan Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores? Hora, TV en vivo y streaming

La revancha se disputará el miércoles 29 de octubre del 2025 a las 21.30 horas en el "Cilindro" de Avellaneda, con la transmisión en vivo en la televisión de Telefe y Fox Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de MiTelefe, DGO, Telecentro Play, Cablevisión Flow y Disney+.

Filtran el audio de Costas antes de Racing vs. Flamengo: "No importa que nos cobren un palo de multa"

"Lo tenemos que ganar ya. Esto se lo dije el otro día, se los dije a todos: este partido del miércoles se empieza a ganar ya, ya, ya, ya. Desde el otro día estamos ahí, todo positivo, todo ahí. Todo, todo, todo.

Este partido, más que nunca, se tiene que ganar desde todo punto de vista. No importa que nos cobren un palo de multa, le digo, ese palo lo recuperamos después. Me chupa un huevo. Tiremos todo, toda la cancha abajo, todo.

Ay... de verdad se gana, se gana, lo ganamos.

Vamos... si estamos todos... Es más, te lo pido por favor: que abran la puerta el lunes antes de irnos al Hilton, a Pilar. Que vean la gente, que vea un rato el entrenamiento y que llenen, ¿viste? Que los que pueden venir, que vengan.

Bueno, se lo dije, vayan a (Jorge) Ferraresi (intendente de Avellaneda) y digan que vengan todos los colegios, todo, todo, todo. Que los pibes vean eso, los emocionan. Y más si están comprometidos, se comprometen más todavía.

Este partido hay que ganarlo así, ¿eh? También hay que estar encima de los árbitros... pero bueno, vamos. Vamos a ver.

Se va... nos vamos, nos vamos. Tengo una fe enorme, enorme, enorme. Los vamos a pasar por arriba, lo vamos a matar".