Todos los partidos de fútbol de hoy miércoles 29 de octubre del 2025

La jornada futbolística de este miércoles 29 de octubre del 2025 tiene como epicentro el Cilindro de Avellaneda, donde Racing Club buscará revertir el 1-0 adverso ante Flamengo en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. La Academia necesita un triunfo para mantenerse con vida en su sueño de alcanzar la final continental que se disputará en Lima el próximo 29 de noviembre. El partido, que comenzará a las 21:30 horas, representará una prueba de fuego para el equipo dirigido por Gustavo Costas, quien confía en la mística del estadio de Avellaneda y en el apoyo de su hinchada para lograr una remontada histórica.

El desafío es mayúsculo para los dirigidos por Costas. En la ida disputada en el Maracaná, Racing resistió con orden y solidez durante la mayor parte del encuentro, pero un gol agónico de Jorge Carrascal al minuto 87 inclinó la balanza para el lado brasileño. La Academia deberá ganar por la mínima diferencia para forzar la definición por penales, o por dos o más goles para clasificar directamente a la final. Sin la regla del gol de visitante, que fue eliminada en 2022, cualquier victoria del conjunto de Avellaneda mantendrá viva la ilusión de conquistar la Copa Libertadores. Será un duelo de argentinos en ambos lados: Marcos Rojo, Bruno Zuculini y compañía buscarán superar a Agustín Rossi, el arquero que viste la camiseta del Mengao y que fue figura en la ida con varias atajadas clave.

La jornada también presenta atractivos encuentros en las principales ligas de Europa. En Inglaterra, la Copa de la Liga continúa su camino hacia los cuartos de final con partidos de alto voltaje. Chelsea, que viene de sufrir una derrota 2-1 ante Sunderland en la Premier League, visitará a Wolverhampton Wanderers en busca de recuperar sensaciones. Los Blues, dirigidos por Enzo Maresca, necesitan encontrar respuestas tras un rendimiento irregular en las últimas semanas. Por su parte, Liverpool recibirá a Crystal Palace en Anfield, en un encuentro donde el equipo dirigido por Arne Slot buscará seguir avanzando en un torneo que históricamente le ha brindado grandes satisfacciones.

En Italia, la Serie A presenta dos encuentros de gran relevancia para la lucha por los puestos de Champions League. El Inter de Milán, con Lautaro Martínez como capitán y máxima figura, recibirá a la Fiorentina en San Siro. Los Nerazzurri buscan recuperarse tras caer 3-1 ante el Napoli y mantenerse en la pelea por el liderato del campeonato italiano. Con Cristian Chivu en el banco técnico, el conjunto milanés necesita reencontrarse con la victoria ante una Fiorentina que marcha en los últimos puestos de la tabla. Por otro lado, Juventus enfrentará a Udinese en el Allianz Stadium en el primer partido de la era post-Tudor, con Brambilla como técnico interino. La Vecchia Signora necesita sumar de a tres para mantenerse en zona de clasificación europea.

El día también incluirá acción en Francia y Alemania. En la Ligue 1, el PSG visitará a Lorient en uno de los encuentros más destacados de la jornada, mientras que en la Copa de Alemania (DFB-Pokal) habrá varios partidos de octavos de final, destacándose el duelo entre el Colonia y el poderoso Bayern Munich. Una jornada completa que tendrá a los hinchas argentinos con la mirada puesta principalmente en el Cilindro de Avellaneda, donde Racing buscará escribir una página dorada en su historia copera.

Horarios de partidos del miercoles 29 de octubre

Copa Libertadores

21:30 - Racing Club vs Flamengo (Semifinal - Vuelta).

DFB-Pokal (Copa de Alemania)

14 - Greuther Fürth vs FC Kaiserslautern.

Ligue 1 (Francia)

15 - Niza vs Lille.

Serie A (Italia)

14:30 - Roma vs Parma.

Copa de la Liga (Inglaterra)

16:45 - Arsenal vs Brighton.

Nota: Todos los horarios están en hora argentina (GMT-3).