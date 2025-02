La súplica de Mostaza Merlo a Costas en Racing para la Recopa: "Para él"

El pedido desesperado de Mostaza Merlo a Costas en Racing para la Recopa

Reinaldo "Mostaza" Merlo rompió el silencio horas antes de la final de ida de la Recopa Sudamericana entre Racing y Cruzeiro. El histórico DT campeón con la "Academia" en 2001 analizó el juego de Gustavo Costas y lanzó un curioso pedido para el actual técnico con respecto al armado del equipo para este trascendental compromiso. Por supuesto, las palabras del exhombre de River Plate no pasaron desapercibidas teniendo en cuenta lo que representa para los de Avellaneda.

Es que como pocos conoce el mediocampo y su súplica para el actual entrenador tiene que ver con esa cuestión, precisamente con uno de los futbolistas que no siempre es titular. Sin embargo, "Mostaza" se animó a sugerirlo en una reciente entrevista para Radio Splendid y hasta habló de otros futbolistas. Con el 11 aún por definir, todo indica que el estratega que ganó la Sudamericana 2024 podría darle el gusto a su colega.

La súplica de Mostaza Merlo a Gustavo Costas para la Recopa Sudamericana entre Racing y Botafogo

"Hoy es importante que juegue Bruno Zuculini. Ojalá. Es un partido para él", sostuvo Merlo en la nota con la AM 990 y dejó en claro cuál es su postura. A su vez, agregó que Luciano Vietto "tiene que jugar en los últimos 20 metros". Este último tendría su lugara asegurado para la ida, pero el mediocampista pelea por el puesto con Agustín Almendra. Por otro lado, contó que "si lo llaman" está para ser mánager o coordinar inferiores y que Diego Milito lo invitó a presenciar la final de ida en Rio de Janeiro.

La posible formación de Racing vs. Botafogo por la Recopa

El equipo de Costas saltaría a la cancha del Estadio Presidente Perón con el capitán Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo o Germán Conti, Santiago Quirós o Colombo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra o Bruno Zuculini, Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas.

Racing vs. Botafogo por la Recopa Sudamericana

El mensaje de Costas, desde Racing, sobre Botafogo en la previa de la Recopa

"Se armó de nuevo. Trajo... Fijate la plata que gastó, no la gastamos nosotros el año pasado, con un jugador nada más. A los equipos brasileños hay que analizarlos siempre, cambiaron de técnico, tuvieron un interino", comenzó el ídolo albiceleste. "Pienso que no va a cambiar mucho la manera de jugar. No hay que darle la pelota porque nos cuesta muchísimo. Tenemos que estar muy concentrados, metidos y ser muy intensos", esbozó Costas en el diálogo con SportsCenter en ESPN sobre el rival que tendrán enfrente.

Cómo ver Racing vs. Botafogo por el partido de la ida de la Recopa

Se jugará la ida de la Recopa Sudamericana y este jueves 20 de febrero de 2025 se disputará el cotejo entre la "Academia" y el "Fogao", a partir de las 21.30 horas en el Estadio Presidente Perón. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Disney+ versión Estándar y Premium, entre otras aplicaciones.

¿Cuándo juega Racing vs. Botafogo por la Recopa?